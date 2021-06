Lo Spezia va avanti con Italiano: ufficiale la conferma del tecnico

Il tecnico rimane in Liguria: confermata la volontà di andare avanti insieme al club ligure. Esercitato anche il riscatto di Leo Sena.

Nel futuro di Vincenzo Italiano ci sarà ancora lo Spezia. E' arrivata l'ufficialità da parte del club ligure che confermato la prosecuzione del rapporto con il tecnico nativo di Karlsruhe che quest'anno ha centrato l'obiettivo salvezza alla guida degli 'Acquilotti'.

Nel summit di ieri è arrivata la tanto attesa fumata bianca. Un binomio formatosi nella stagione 2018-2019, annata storica che ha condotto la formazione bianconera in Serie A, attraverso i playoff e consolidatosi nel corso dell'ultimo campionato di massima serie dove lo Spezia ha impressionato per buoni tratti di stagione in termini di qualità di gioco espressa.

Avanti insieme, dunque. Continua la liaison tra Italiano e lo Spezia con tanto di prolungamento di contratto per le prossime due stagioni. Sintomo della grande alchimia venuta a crearsi tra allenatore e proprietà.

Tra le buone notizie di giornata è arrivata anche quella del riscatto di Leo Sena, prelevato a titolo definitivo dall'Atletico Mineiro dopo aver posto la firma su un contratto che lo legherà ai colori dello Spezia sino al 2024.

Lo Spezia riparte dalle proprie certezze e pone solide basi per un altro campionato di livello.