Spezia-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia ospita l'Inter nella 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Inter

Spezia-Inter Data: 21 aprile 2021

21 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Lo Spezia di Vincenzo Italiano ospita al Picco l'Inter capolista di Antonio Conte nella 32ª giornata infrasettimanale di Serie A. In palio punti pesanti per la lotta salvezza e lo Scudetto.

I liguri sono quattordicesimi in classifica con 32 punti, frutto di 8 successi, 8 pareggi e 15 sconfitte, e hanno come obiettivo la conquista della permanenza matematica in Serie A, i milanesi comandano la graduatoria dall'alto dei loro 75 punti (9 lunghezze di vantaggio sul Milan) e di un cammino di 23 vittorie, 6 pareggi e appena 2 k.o.

La sfida sarà la prima in assoluto nella Serie A a girone unico fra le due squadre sul campo dei liguri, ma in tutto sono 5 i precedenti in partite ufficiali, e hanno visto sempre trionfare i nerazzurri.

Lo Spezia viene da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, e proverà a riscattare il pesante rovescio esterno contro il Bologna nell'ultimo turno, l'Inter ha collezionato 3 vittorie e un pareggio fuoricasa a Napoli nelle precedenti 4 gare disputate.

M'Bala Nzola, autore di 9 reti, è il miglior marcatore dei Bianchi, mentre Romelu Lukaku, autore di 21 goal, è il bomber dei nerazzurri. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-INTER

Spezia-Inter si disputerà la sera di mercoledì 21 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 2ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida Spezia-Inter, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

Oltre che in tv, tifosi e appassionati potranno vedere Spezia-Inter anche in diretta streaming: la partita, attraverso Sky Go, potrà essere seguita, infatti, anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, e su tutti i pc e i notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa lc'è l'opzione NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, grazie al quale è possibile vedere anche le partite di Serie A acquistando il pacchetto Sport.

Collegandovi con il portale, fin dalle ore precedenti il match, avrete tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dopo il calcio d'inizio, sarete aggiornati minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Italiano manderà in campo i liguri con il consueto 4-3-3. Nel tridente offensivo Nzola (favorito su Piccoli) agirà da centravanti, con Verde esterno alto a destra e Farias (in vantaggio su Gyasi) esterno alto a sinistra. In mediana Matteo Ricci sarà il regista, con Maggiore e uno fra Pobega e Sena come mezzali ai suoi lati. Nel pacchetto difensivo dubbio a sinistra, con Marchizza e Bastoni in lotta per una maglia dal 1', mentre a destra agirà Ferrer e in mezzo Erlic e Ismajli comporranno la coppia centrale. In porta ci sarà Provedel. Out, per infortunio, il solo Mattiello.

Conte dovrebbe confermare i 10/11 della formazione titolare che ha pareggiato domenica in sera in trasferta con il Napoli. Davanti a capitan Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni formeranno la linea a tre difensiva. A centrocampo l'unico dubbio è la conferma o meno da mezzala sinistra di Eriksen, insidiato da Gagliardini. Per il resto Brozovic sarà il playmaker e Barella la mezzala destra, con Hakimi e Perisic (che rileverà Darmian) a presidiare le due corsie laterali. In attacco è probabile la conferma della coppia titolare, composta da Lukaku e Lautaro Martínez, ma non è da escludere l'impiego al posto di quest'ultimo di Alexis Sánchez.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.