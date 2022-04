Spezia-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Inter

Spezia-Inter Data: 15 aprile 2022

15 aprile 2022 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Alla fine la scossa tanto atteso è arrivata per l'Inter: il successo sul campo della Juventus e il 2-0 rifilato al Verona hanno riportato i nerazzurri in linea di galleggiamento, con la possibilità di avere il destino nelle proprie mani con ancora sette gare da disputare.

La squadra allenata da Simone Inzaghi apre il 33° turno di Serie A in trasferta per affrontare lo Spezia del grande ex Thiago Motta, a Milano per due stagioni e mezza e grande protagonista nell'annata dello storico Triplete.

I campioni d'Italia in carica hanno 66 punti, due in meno rispetto al Milan ma con una partita ancora da recuperare contro il Bologna; i liguri vantano un bottino di 33 punti, esattamente la metà, utili per godere di un vantaggio di +11 sulla zona retrocessione.

Detto dell'Inter che nell'ultimo turno ha inflitto una sconfitta al Verona, lo Spezia è reduce da un prezioso 0-0 raccolto ad Empoli che ha permesso di compiere un altro piccolo passo verso la salvezza.

Lo scorso 1° dicembre fu l'Inter ad avere la meglio nel match d'andata giocato a San Siro: 2-0 firmato dalle reti di Gagliardini e Lautaro (su calcio di rigore).

Grazie a questa pagina rimarrete sempre informati su Spezia-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-INTER

Spezia-Inter, primo appuntamento del 33° turno di Serie A, si giocherà venerdì 15 aprile 2022 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. Calcio d'inizio alle ore 19. L'arbitro sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

DOVE VEDERE SPEZIA-INTER IN TV

Spezia-Inter sarà trasmessa da DAZN, la cui applicazione è scaricabile su smart tv e sulle console di gioco PlayStation e Xbox, oltre ad essere utilizzabile su dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

Partita visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN Riccardo Mancini curerà la telecronaca e sarà coadiuvato da Simone Tiribocchi in cabina di commento. Per quanto riguarda Sky, invece, la telecronaca della partita è stata affidata alla coppia Andrea Marinozzi-Luca Marchegiani.

SPEZIA-INTER IN DIRETTA STREAMING

Streaming di Spezia-Inter disponibile tramite l'app di DAZN, scaricabile su device con sistemi operativi iOS e Android; da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go, la cui app è fruibile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW, utile per assistere alla programmazione Sky previo acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Su Goal potrete seguire Spezia-Inter grazie alla diretta testuale che non vi farà perdere nemmeno un dettaglio delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-INTER

Thiago Motta col tridente composto dall'ex Manaj al centro e da Agudelo e Gyasi sugli esterni. Kiwior in cabina di regia, Erlic a guidare la difesa a quattro a protezione della porta di Provedel.

Inzaghi non dovrebbe rischiare l'acciaccato De Vrij: fiducia a D'Ambrosio, con Skriniar al centro nel terzetto completato da Bastoni. Occhio a Perisic che potrebbe lasciare spazio a Gosens sulla sinistra: il croato è diffidato. Davanti è pronta a ricomporsi la coppia Dzeko-Lautaro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.