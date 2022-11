Spezia, incidente in bici per Philip Platek: frattura della clavicola e commozione cerebrale

Il presidente dello Spezia è stato vittima di un brutto incidente in bicicletta: frattura della clavicola e commozione cerebrale.

Brutto incidente in bicicletta per il presidente dello Spezia Philip Platek.

Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, la cosa è accaduta nei giorni scorsi negli Stati Uniti. Philip Platek si trovava nel New Jersey quando, per cause che non sono ancora state stabilite, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove, dagli esami ai quali è stato sottoposto, sono emersi la frattura di una clavicola ed una commozione cerebrale.

Ritorno in Italia dunque posticipato per il presidente dello Spezia, che non potrà seguire la sua squadra almeno nelle partite contro Milan ed Udinese, ovvero due delle tre partite che attendono gli Aquilotti prima della lunghissima sosta invernale.