Spezia 'in trasferta': giocherà le gare casalinghe a Cesena

La Lega di Serie A ha ufficializzato che lo Spezia giocherà le gare casalinghe a Cesena. 'Picco' pronto per l'1 novembre?

Dovrà attendere ancora un po' lo prima di poter esordire in nella sua casa, lo stadio 'Picco', che necessita di lavori per adeguarsi al resto degli impianti del massimo campionato.

La decisione era ufficiosa, oggi è diventata ufficiale: la Lega ha reso noto che sarà il 'Dino Manuzzi' di Cesena ad ospitare le partite casalinghe degli 'Aquilotti' liguri.

Lo Spezia giocherà 'in trasferta' sicuramente le prime due contro (27 settembre) e (18 ottobre), con la speranza di riavere al più presto la possibilità di scendere sul proprio campo.

Altre squadre

La gara giusta per riabbracciare il 'Picco' potrebbe essere quella contro la dell'1 novembre, non una qualunque: in quella circostanza potrebbero anche esserci i tifosi, a patto che la curva dei contagi dia risultati soddisfacenti come fatto presente dal ministro Spadafora.