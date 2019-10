Spezia, Gudjohnsen jr. al primo goal in Serie B: decisivo contro il Pescara

Sveinn Aron Gudjohnsen, figlio dell'ex attaccante Eidur, ha segnato oggi il primo goal (decisivo) in Serie B alla prima presenza stagionale.

Pomeriggio d'oro per lo di Vincenzo Italiano. La squadra bianconera trova una vittoria importante, e sorprendente per come si era messa la partita, contro il ; in più accoglie il primo goal in Serie B del figlio d'arte Sveinn Aron Gudjohnsen .

Vi ricordate Eidur Gudjohnsen?

Il figlio Sveinn Aron ha segnato il suo primo gol in #SerieB 💪

La reazione dei compagni 🔝

Ma facciamo ordine. Dopo l'iniziale vantaggio di Pepín per il Pescara, nella ripresa lo Spezia ha ribaltato la partita con i goal di Bartolomei e Gudjohnsen. Tre punti utili soprattutto per cominciare a risalire piano piano la classifica.

Classe 1998, gioca in attacco come il padre ed ha anche lo stesso fisico imponente, oltre che i classici capelli biondi. L'anno scorso ha giocato in prestito al Ravenna, oggi era alla prima presenza in questa Serie B e sùbito ha trovato la via della rete. Certe cose si tramandano di padre in figlio, buon sangue non mente...