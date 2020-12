Spezia-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia sfida il Genoa nel derby ligure della 14ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SPEZIA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 23 dicembre 2020

23 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Lo Spezia di Vincenzo Italiano sfida il Genoa, che dopo l'esonero di Rolando Maran sarà affidato a Davide Ballardini, nel derby ligure della 14ª giornata infrasettimanale di , che si annuncia particolarmente caldo.

Gli Aquilotti sono scivolati in 17ª posizione con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, il Grifone è al momento penultimo in classifica a quota 7, con un cammino di una vittoria, 4 pareggi e ben 8 sconfitte: in palio ci sono dunque punti pesanti per la corsa salvezza.

Sarà il primo derby ligure in Serie A fra le due formazioni, fra le quali c'è una forte rivalità. Sono invece 15 i precedenti in gare ufficiali, con i rossoblù che conducono sui bianchi con 10 successi, 3 vittorie dello Spezia e 2 pareggi. Lo Spezia ha riportato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare giocate nel torneo, il Genoa invece viene da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle precedenti 4 giornate.

Altre squadre

Il francese di origini angolane, Mbala Nzola, è il bomber degli Aquilotti con 6 goal all'attivo, mentre Mattia Destro e Marko Pjaca sono i giocatori più prolifici del Grifone con 3 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-GENOA

Spezia-Genoa si disputerà la sera di mercoledì 23 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio del derby ligure, che sarà il primo in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il derby ligure Spezia-Genoa sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

Tifosi e appassionati potranno vedere la sfida salvezza Spezia-Genoa, grazie a Sky Go, anche in diretta , sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, in questo caso assicurandosi prima di aver scaricato la app per sistemi Android e iOS.

Una seconda possibilità per seguire il derby ligure in streaming è rappresentata da Now Tv, la piattaforma live e on demand di Sky, che consente di vedere le partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie apotrete seguireancheCollegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Italiano deve fare i conti con le molte assenze in rosa, ma grazie a un organico ben assortito, può ricorrere al turnover per alcuni ruoli chiave. Davanti, ai lati del centravanti Nzola, saranno riproposti da esterni offensivi Farias e l'ex Agudelo al posto di Acampora e Gyasi, partiti dal 1' contro l' . Cambi anche in mediana, dove ai lati del playmaker Matteo Ricci dovrebbero rivedersi dall'inizio Estevez e Maggiore, in vantaggio su Deiola e Mora. Al centro della difesa è vivo il ballottaggio fra Erlic e Ismajli, con il primo favorito, mentre Salva Ferrer e Simone Bastoni saranno i due terzini. Fra i pali agirà Provedel.

L'articolo prosegue qui sotto

Ballardini potrebbe affidarsi inizialmente a un 4-4-2. In attacco è possibile l'impiego di un uomo d'esperienza come Pandev accanto a Destro. A centrocampo potrebbero trovar spazio Radovanovic e Rovella in mezzo, con Pjaca sulla fascia destra e a sinistra Czyborra. Davanti al portiere Perin, Zappacosta e Criscito si candidano ad agire da terzini titolari, con Bani e Masiello verso la riconferma come coppia centrale. Indisponibili, fra gli altri, il colombiano Zapata, Biraghi e Luca Pellegrini.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Farias, Nzola, Agudelo.

GENOA (4-4-2): Perin; Zappacosta, Bani, Masiello, Criscito; Pjaca, Radovanovic, Rovella, Czyborra; Destro, Pandev.