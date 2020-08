Spezia-Frosinone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spezia e Frosinone si giocano la promozione nel ritorno della finale playoff di Serie B: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SPEZIA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: giovedì 20 agosto 2020

• Orario: 21:15

• Canale TV: Rai 2, DAZN1

• Streaming: DAZN

Ora o mai più. Il 2019/2020 offre a Spezia e Frosinone l'ultima chance per centrare la promozione, in una finale di ritorno dei playoff di Serie B in cui si ripartirà dalla vittoria per 1-0 ottenuta dai liguri nella partita d'andata.

Spezia sulla carta favorito in virtù del vantaggio costruito allo 'Stirpe' dunque, ma il Frosinone in questa appendice del campionato cadetto ha dimostrato di saper compiere imprese e rimontare da situazioni all'apparenza compromesse: per informazioni, chiedere a e Pordenone.

I ciociari, per avere ragione dello Spezia e volare in , dovranno vincere con due goal di scarto: in caso di parità al termine dei 180', a festeggiare sarebbe la squadra di Italiano grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season.

Tutto su Spezia-Frosinone: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-FROSINONE

Spezia-Frosinone si gioca giovedì 20 agosto 2020 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia: calcio d'inizio previsto alle ore 21:15.

La partita tra Spezia e Frosinone sarà trasmessa in su Rai 2 e su DAZN1, canale 209 del decoder di Sky visibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

In , invece, Spezia-Frosinone è disponibile su DAZN: occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento collegandosi al sito www.dazn.com/it, dove potersi godere il match.

In alternativa, scaricando l'app ufficiale su smart tv, smartphone, tablet, PS4 o XBox o ancora collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Spezia-Frosinone in streaming, inoltre, sarà trasmessa anche su Rai Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Spezia-Frosinone sarà disponibile anche sul nostro sito in diretta testuale: prepartita, le formazioni delle due squadre e il racconto delle azioni salienti della finale di ritorno dei playoff di Serie B.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. All. Italiano.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Gori, Salvi; Dionisi, Novakovich. All. Nesta.