Spezia-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Lo Spezia ospita il Frosinone nel posticipo domenicale del 13° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Lo di Vincenzo Italiano sfida in casa il di Alessandro Nesta nel posticipo domenicale serale della 13ª giornata di Serie B. I liguri sono diciasettesimi con il con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, i ciociari occupano il 10° posto con e con 17 punti e un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 3 k.o.

I liguri, protagonisti di un inizio di stagione negativo, proveranno a riscattarsi conto i laziali, anche loro al di sotto delle attese nella prima parte di campionato. Nei 10 precedenti in Serie B prevalgono i pareggi, ben 6, mentre 2 sono le vittorie dei bianchi e 2 quelle dei giallazzurri.

Lo Spezia ha ottenuto una vittoria, 2 pareggi consecutivi e una sconfitta in trasferta contro il Pisa nelle ultime 4 giornate, mentre il Frosinone ha rimediato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate, l'ultima delle quali contro il .

L'esterno offensivo Antonino Ragusa è il miglior marcatore dello Spezia con 3 reti realizzate, mentre Camillo Ciano è il bomber del Frosinone con 5 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-FROSINONE

Spezia-Frosinone si disputerà la sera di domenica 24 novembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il confronto, che sarà diretto dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, sarà l'11° in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il posticipo della 13ª giornata di Serie B Spezia-Frosinone. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Alberto Santi.

Gli utenti DAZN potranno seguire il posticipo domenicale Spezia-Frosinone in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositvi mobili quali tablet e smartphone, scaricano la app e successivamente avviandola e selezionando la partita nel palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Italiano dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3 e dovrà fare a meno di Bastoni sulla fascia sinistra, di Mora a centrocampo e di Galabinov in attacco, oltre che di Matteo Ricci, squalificato. Fra i pali giocherà Scuffet, davanti a lui una linea a quattro composta da Vignali, Capradosi, Terzi e Ramos. A centrocampo sarà inserito Acampora come mezzala sinistra, mentre Maggiore sarà la mezzala destra e Bartolomei agirà in regia. In attacco Gudjohnsen sarà la punta centrale, con Federico Ricci e Bidaoui esterni offensivi ai suoi lati.

Nesta non potrà disporre di Ariaudo in difesa, di Rohden a centrocampo e di Trotta in attacco, tutti e tre out per infortunio. Il tandem d'attacco vedrà nuovamente Ciano in coppia con Dionisi. A centrocampo Paganini e Zampano saranno i due esterni, mentre Maiello agirà da playmaker, con Gori e Haas mezzali. In difesa, davanti al portiere Bardi, la linea a tre dovrebbe essere composta da Brighenti, Capuano e Krajnc.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Capradossi, Terzi, Juan Ramos; Maggiore, Bartolomei, Acampora; F. Ricci, Gudjohnsen, Bidaoui.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Capuano, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello, Haas, Zampano; Ciano, Dionisi.