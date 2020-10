Spezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Ribery e Vlahovic dal 1'

La Fiorentina recupera Ribery e in attacco punta sul buon momento di Vlahovic. Pezzella torna a comandare la difesa. Spezia con Piccoli e Verde.

SPEZIA - FIORENTINA

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Deiola, Ricci, Acampora; Verde, Piccoli, Gyasi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

La Fiorentina punta a cominciare ad ingranare in campionato, dopo alcune partite altalenanti. Lo Spezia proverà invece a fare lo sgambetto alal Viola, non avendo quasi nulla da perdere.

Italiano sorprende in porta con l'inserimento di Provedel, ma anche in difesa con l'ingresso di Bastoni sulla fascia sinistra. Acampora trova spazio a centrocampo. In attacco titolare Piccoli, con Verde e Gyasi ai suoi lati.

Iachini punta sullo stesso modulo di sempre, ma con qualche novità: Pezzella ritrova il posto in difesa, centrocampo intatto, in attacco invece recupera Ribery e c'è la presenza di Vlahovic come prima punta.