Spezia-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia sfida in casa la Fiorentina nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 18 ottobre 2020

18 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Lo Spezia di Vincenzo Italiano, neopromosso e matricola assoluta della , sfida in casa la Fiorentina di Beppe Iachini nella 4ª giornata del campionato di Serie A. I liguri hanno raccolto finora 3 punti, con una vittoria e 2 sconfitte, con un bottino e un andamento identico a quello dei toscani.

Segui Spezia-Fiorentina in diretta streaming su DAZN

Sarà il primo confronto assoluto fra le due squadre in Serie A. Le due squadre si sono però affrontate 6 volte in Serie B fra il 1930 e il 1939, con un bilancio di 3 vittorie dei viola e di 3 pareggi.

Altre squadre

Con l' , la Fiorentina è una delle due squadre che ha giocato più palloni nell'area avversaria: 91, ovvero 44 in più rispetto allo Spezia. Fra le 20 formazioni partecipanti al massimo campionato, gli Aquilotti sono invece quelli che hanno schierato il maggior numero di componenti della rosa nelle prime 3 gare: ben 23.

Il bulgaro Andrej Galabinov, che non sarà della partita per infortunio, con 3 goal all'attivo è il miglior marcatore dello Spezia, mentre Gaetano Castrovilli, autore di 2 reti, è il giocatore più prolifico della squadra di Iachini. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-FIORENTINA

Spezia-Fiorentina si giocherà il pomeriggio di domenica 18 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Curi di , dove i liguri hanno scelto di giocare le gare interne in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione dello Stadio Picco. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Manganiello della sezione di Pinerolo, è in programma alle ore 15.00.

La partita Spezia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Spezia-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Ricky Buscaglia curerà la telecronaca, e sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

La sfida Spezia-Fiorentina sarà disponibile per i clienti DAZN alla visione in diretta streaming anche su personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi conpotrete seguireanche in diretta testuale. Sul sito troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Italiano punterà sul consueto 4-3-3 degli Aquilotti. In attacco, k.o. per infortunio Galabinov, il suo posto sarà preso da Piccoli, favorito su Nzola, con Verde e Gyasi (in vantaggio su Farias) come esterni offensivi. In mediana Matteo Ricci agirà da playmaker, con Bartolomei e Mora come mezzali. Al centro della difesa Erlic è in vantaggio su Terzi per affiancare Chabot, con Ferrer e Dell'Orco che dovrebbero disimpegnarsi da terzini. In porta, ancora infortunato Zoet, ci sarà il brasiliano Rafael.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella prima sfida senza Federico Chiesa, ceduto alla , Iachini punterà in attacco sulla coppia composta da Kouamé e Ribery. Sulla fascia destra Lirola dovrebbe essere preferito a Callejon, con Biraghi a sinistra. In mezzo al campo Amrabat sarà il perno centrale, mentre Bonaventura e Castrovilli saranno le due mezzali. Dietro, davanti al portiere Dragowski, la difesa a tre sarà quella titolare con Milenkovic, German Pezzella e Caceres a comporre la difesa a tre.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Dell'Orco; Bartolomei, Ricci, Mora; Verde, Piccoli, Gyasi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.