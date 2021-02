Spezia 'fatto in casa': Maggiore e Bastoni cresciuti nelle giovanili delle Aquile

Quello che batte il Milan è uno Spezia quasi in stile Athletic Bilbao: Maggiore e Bastoni sono infatti due spezzini doc.

Nemmeno nei sogni più felici e immaginabili, lo Spezia avrebbe saputo fare di meglio. Questa sera si è compiuto un autentico miracolo sportivo per la squadra ligure, capace di battere la capolista Milan con una prestazione da grandissima squadra, per due a zero e con due marcatori molto speciali.

Proprio nella settimana in cui lo Spezia passa di proprietà, passando da Gabriele Volpi (ligure) all'americano Robert Platek, a firmare la vittoria contro il Milan, per uno strano gioco del destino, sono due spezzini doc come Giulio Maggiore e Simone Bastoni.

Giulio Maggiore per la verità è nato a Genova, ma gioca nello Spezia addirittura dall'età di cinque anni. Simone Bastoni è proprio nato a La Spezia ed il suo cartellino, al netto di tre prestiti nel corso della sua carriera, è sempre e solo appartenuto allo Spezia.

Una storia incredibile per i due giocatori liguri, che hanno fatto tutta la trafila insieme e adesso si trovano a condividere probabilmente la più grande vittoria della storia dello Spezia.

Altra curiosità e coincidenza della serata: Giulio Maggiore per un breve periodo, nelle giovanili, era stato proprio prelevato dal Milan. Poi nel 2012 la scelta di tornare allo Spezia, sia per colpa di un infortunio che per via di una grande nostalgia di famiglia e amici. Per altro non ha mai nascosto la sua fede interista, nemmeno oggi ai microfoni di 'DAZN' dopo la vittoria:

"Sì tifavo Inter da piccolo e continuo ad essere simpatizzante anche adesso. Vedremo se questa vittoria nostra servirà anche all'Inter domani..."

Ai microfoni di 'Sky Sport', Maggiore ha anche rivelato un altr aneddoto, sempre sull'asse Inter-Milan:

"Sono interista fin da piccolo, avevo un accappatoio con lo stemma dell'Inter. Andai a fare un provino, non mi ero accorto, andò bene ma mi dissero di evitare di portare quell'accappatoio".

Sono sicuramente stati i protagonisti assoluti di questa sera per via dei due goal, ma c'è un altro titolarissimo dello Spezia nato e cresciuto a La Spezia: Luca Vignali, altro mattatore della serata e sorpresa di questa Serie A.

Se non è un piccolo Athletic Bilbao, poco ci manca. Nella squadra spagnola giocano infatti solo giocatori baschi o di origini basche e questo Spezia che gioca in Serie A, è riuscito addirittura a battere il Milan con due goal di giocatori nati e cresciuti nella squadra ligure.