Spezia-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Aggiornamenti sulle formazioni, dove vedere in tv e streaming Spezia-Empoli: partita in programma per la 1ª giornata di Serie A.

La Serie A 2022/23 comincia nel fine settimana, mandando in scena tra le altre la sfida tra Spezia ed Empoli: un confronto tra due delle squadre che dovrebbero lottare fino alla fine per non retrocedere.

Lo Spezia è reduce da una brillante salvezza, ottenuta con Thiago Motta in panchina. Per la stagione che sta per iniziare, invece, è stato chiama Luca Gotti che avrà grande voglia di riscatto dopo l’esonero rimediato all’Udinese qualche mese fa.

Cambio di guida tecnica anche per quanto riguarda l’Empoli, con Paolo Zanetti che ha preso il posto di Aurelio Andreazzoli. Il nuovo mister azzurro ha l’obiettivo di bissare quanto ottenuto dal suo predecessore, ovvero il mantenimento della categoria. Diverse le novità di organico, come Marin a centrocampo e Destro in attacco.

L’Empoli non ha la meglio sullo Spezia dalla Serie B edizione 2013/14. In quella stagione gli azzurri vinsero entrambi confronti con gli aquilotti, per 2-0 in casa e per 1-3 in terra ligure. La vittoria esterna arrivò grazie ai goal di Tavano, Maccarone e Verdi.

Queste sono solo alcune delle formazioni che troverete informazioni che troverete in questo articolo riguardo a Spezia-Empoli: di seguito le info su dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO SPEZIA-EMPOLI

Il match tra lo Spezia e l’Empoli andrà in scena domenica 14 agosto 2022, con il fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Il teatro del match sarà lo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

DOVE VEDERE SPEZIA-EMPOLI IN TV

La partita tra le squadre allenate da Gotti e Zanetti verrà trasmessa da DAZN. La sua applicazione è disponibile sulle moderne smart tv, mentre altre opzioni coincidono con determinati dispositivi da collegare a una tv non smart: Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX, oppure console da gioco come Xbox e PlayStation. La partita sarà anche disponibile su Zona DAZN al 215 di Sky.

SPEZIA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

DAZN consente ai propri abbonati di assistere ai suoi eventi anche in streaming. Optando per lo smartphone o il tablet basterà scaricare l’app, mentre nel caso in cui il dispositivo prescelto fosse il pc o il notebook basterà accedere al sito ufficiale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Spezia-Empoli su DAZN verrà affidata a Gabriele Giustiniani, con Federico Peluso nelle vesti di commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Un’altra opzione per seguire il match del ‘Picco’ coincide con la cronaca testuale presente qui su GOAL. Collegandovi al nostro portale, avrete la possibilità di non perdervi un minuto della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-EMPOLI

Gotti dispone i suoi con il 3-5-2, schierando subito tra i pali l’ex Fiorentina Dragowski protetto da una difesa con Kiwior, Caldara e Nikolaou. Sulle fasce Gyasi e uno tra Bastoni e Reca, mentre in mezzo al campo Bourabia, Sala e Agudelo. In avanti Verde e Nzola, atteso dall’annata del riscatto.

Diversi dubbi per Zanetti, che dà continuità al 4-3-1-2 di Andreazzoli. Henderson insidia Bajrami sulla trequarti mentre, per il ruolo di partner di Destro, duellano Satriano e Cambiaghi. Mari in regia, coadiuvato da Haas e Bandinelli. Davanti a Vicario, linea a quattro con Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola. All. Gotti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Destro. All. Zanetti