Spezia-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Empoli

Spezia-Empoli Data: 19 dicembre 2021

19 dicembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Lo Spezia di Thiago Motta ospita l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nella 18ª giornata del campionato di Serie A. I liguri sono quartultimi in classifica con 12 punti, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte, mentre i toscani si trovano all'8° posto a quota 26, con un cammino di 8 vittorie, 2 pareggi e 7 k.o.

Quella del Picco sarà la prima sfida in Serie A fra le due squadre. A livello di Serie B, invece, i bianchi hanno vinto 4 delle 6 sfide casalinghe contro l'Empoli (un pareggio e una sconfitta). Prima degli azzurri, l'ultima squadra neopromossa a conquistare almeno 26 punti nelle prime 17 giornate era stato il Verona 2013/14 (29 punti in quel caso).

L'Empoli è quarto in Serie A per partite vinte fuori casa (5) alle spalle dell'Atalanta (8), dell'Inter e del Milan (6 entrambe). I toscani arrivano da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare, i liguri invece hanno collezionato 3 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 giornate.

Daniele Verde ed Emmanuel Gyasi sono i migliori marcatori dello Spezia con 3 reti ciascuno, nell'Empoli, invece, il più prolifico è il bomber Andrea Pinamonti con 6 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-EMPOLI

Spezia-Empoli si disputerà il pomeriggio di domenica 19 dicembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in assoluto fra le due formazioni in Serie A, e sarà diretta dal signor Manuel Volpi delle sezione di Arezzo, è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE SPEZIA-EMPOLI IN TV

La sfida Spezia-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX, o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Spezia-Empoli su DAZN sarà curata da Andrea Calogero, che sarà affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

SPEZIA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

La gara Spezia-Empoli potrà essere seguita dai clienti DAZN in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma .

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire Spezia-Empoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggionamenti live in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-EMPOLI

Thiago Motta dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti al portiere Provedel, i liguri schiereranno una difesa a tre composta da Amian (favorito su Kiwior), Erlic e Nikolaou. Gyasi e Reca presidieranno con ogni probabilità le due fasce, mentre Bourabia agirà da playmaker, con Kovalenko e Maggiore mezzali. In attacco Antiste potrebbe agire accanto a Manaj, in vantaggio su Nzola per partire nell'undici titolare.

Andreazzoli risponderà con il 4-3-1-2. Bagarre in attacco, ma Cutrone e Pinamonti restano favoriti su Mancuso e La Mantia per comporre il tandem offensivo dei toscani. Al loro sostegno sulla trequarti ci sarà Bajrami. In mezzo al campo Samuele Ricci agirà da playmaker, mentre Henderson e Zurkowski si candidano come mezzali. Dietro Stojanovic e Parisi saranno i due terzini, con Ismajli e Luperto coppia centrale a protezione della porta di Vicario.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Reca; Antiste, Manaj. All. Thiago Motta.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.