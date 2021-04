Spezia-Crotone, le formazioni ufficiali: gioca Nzola, Messias recupera

Le formazioni ufficiali di Spezia-Crotone: Italiano sceglie Nzola e non Piccoli in attacco, mentre Cosmi punta ancora sulla coppia Ounas-Simy.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-CROTONE

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

La trentesima giornata di Serie A si apre al 'Picco', dove lo Spezia potrebbe di fatto chiudere definitivamente il discorso salvezza contro il Crotone. I calabresi, ultimi in classifica, devono assolutamente vincere per sperare ancora.

Italiano cambia qualcosa rispetto all'undici che una settimana fa ha perso in casa della Lazio: in attacco gioca Nzola al posto di Piccoli, sostenuto da Verde e Gyasi, mentre in difesa c'è Ismajli al posto di Erlic. Una modifica anche in mezzo al campo: fuori Leo Sena e dentro Pobega, reduce dall'Europeo Under 21 con l'Italia. Tra i pali torna Provedel.

Cosmi ritrova Reca e lo schiera titolare a sinistra, con Molina che trasloca dalla parte opposta. Messias, in dubbio alla vigilia, recupera pienamente e scende in campo alle spalle della coppia d'attacco Ounas-Simy. Confermato anche il trio difensivo, con Djidji, Golemic e Luperto.