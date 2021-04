Spezia-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia affronta in un delicato scontro salvezza il Crotone nella 30ª giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SPEZIA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Crotone

Spezia-Crotone Data: 10 aprile 2021

10 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Spezia-Crotone è il match che apre la 30ª giornata di Serie A. I liguri sono a caccia di punti pesanti, mentre i calabresi sono sul fondo della classifica e il cambio di allenatore (Cosmi per Stroppa) non ha dato ancora gli effetti sperati. Lo Spezia ha sette punti di vantaggio sul Cagliari, terzultimo, mentre il Crotone ha nove punti di svantaggio dai sardi.

Sarà la seconda sfida tra queste due squadre in Serie A (dopo quella dell’andata). Nei 14 incontri disputati in Serie B, lo Spezia ha vinto per nove volte, un pareggio e quattro vittorie, invece, per il Crotone. Nella stagione 2019/20, invece, una vittoria per parte. Nella gara d'andata in Serie A ha vinto il Crotone per 4-1 con le reti di Messias (doppietta), Reca ed Eduardo; Farias per i liguri. Sono ben 22 le reti segnate dallo Spezia contro il Crotone contro le 15 dei rossoblù.

Sfida anche tra i due bomber della squadra: da una parte Nzola con 9 reti, dall'altra, invece, Simy, autore di ben 15 reti, di cui 11 nel 2021.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Crotone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-CROTONE

La partita Spezia-Crotone si giocherà sabato 10 aprile alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. La gara si disputerà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute al Covid-19.

La gara tra Spezia-Crotone sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre). La partita si potrà vedere pure su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Spezia-Crotone sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky attraverso l'applicazione di Sky Go, servizio fruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

In alternativa sarà possibile seguire l'incontro su NOW, la piattaforma online utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà scegliere una delle opzioni d'abbonamento offerte per poter godere della visione dell'evento.

Qui su Goal potrete seguire Spezia-Crotone con la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati fin dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio: dall'annuncio delle formazioni fino al resoconto finale della sfida

Spazio al 4-3-3 per lo Spezia, con tridente composto da Gyasi, Verde e Nzola, con Ricci e Maggiore pronti a centrocampo a dare equilibrio. In porta Zoet, in difesa Ferrer, Erlic, Terzi e Bastoni. Pogeba in panchina.

Il Crotone ritrova Petriccione dopo la squalifica, con Cosmi che opta per Messias alle spalle di Ounas e Simy. In porta ci sarà Cordaz, Golemic, Luperto e Djidji in difesa. Molina e Reca esterni, Benali in mezzo.

SPEZIA (4-3-3): Zoet, Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Messias, Petriccione, Benali, Reca; Ounas, Simy.