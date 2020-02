Spezia-Cremonese dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Al Picco va in scena il recupero della 17esima giornata tra Spezia e Cremonese: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Poco meno di due mesi dopo il rinvio a causa del maltempo, e ci riprovano: la formazione di Vincenzo Italiano e quella di Massimo Rastelli tornano in campo per il recupero della diciassettesima giornata di Serie B, non disputato lo scorso 19 dicembre a causa delle forti piogge scese in quei giorni sulla Liguria.

Segui Spezia-Cremonese in diretta streaming su DAZN

Il favoritismo va ovviamente allo Spezia, che nelle ultime 10 giornate di campionato non ha mai conosciuto la sconfitta: i liguri hanno vinto 6 volte, pareggiando le altre 4 partite, e sono in un grande stato di forma. Attualmente occupano la sesta posizione della classifica, in piena zona playoff e ad appena 3 lunghezze di distanza dal secondo posto di e .

Altre squadre

Discorso opposto per la Cremonese, partita con grandi ambizioni all'inizio del campionato ma incapace di tradurle concretamente sul campo. I grigiorossi sono quartultimi e, se il torneo si concludesse oggi, dovrebbero disputare i playout per salvarsi. Rastelli, già esonerato a ottobre per far posto a Marco Baroni, viene considerato nuovamente a rischio.

Sia lo Spezia che la Cremonese, dopo essersi sfidate al Picco nel recupero del diciassettesimo turno, torneranno in campo nel weekend. Entrambe giocheranno nello stadio amico: i liguri contro l' e i lombardi contro il Trapani.

In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPEZIA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Cremonese

Spezia-Cremonese Data: 11 febbraio 2020

11 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN, RaiPlay, www.rai.it

ORARIO SPEZIA-CREMONESE

Il recupero della diciassettesima giornata di Serie B tra Spezia e Cremonese è in programma nella serata di martedì 11 febbraio: calcio d'inizio alle ore 21. Si tratterà ovviamente dell'unica gara del torneo cadetto in programma.

Il match andrà in scena, come era originariamente previsto lo scorso 19 dicembre prima che il maltempo portasse al rinvio, allo stadio Picco di La Spezia.

Spezia-Cremonese sarà visibile in diretta su DAZN, che ha acquistato i diritti di tutte le partite di Serie B e, dunque, anche della gara del Picco. Per vederla, gli abbonati al servizio dovranno essere muniti di una moderna smart tv e scaricare l'app di DAZN, oppure collegare il televisore a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o ancora a un dispositivo Google Chromecast Amazon Fire TV Stick.

Oltre a DAZN, Spezia-Cremonese sarà visibile dai non abbonati: il recupero sarà infatti trasmesso in chiaro anche da Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky).

Per tutti coloro che volessero seguire il recupero tra Spezia e Cremonese, le opzioni a disposizione sono due. La prima è costituita da DAZN, che consentirà di assistere alla sfida tramite il proprio sito oppure scaricando la sua app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

La seconda è costituita dalla Rai, che trasmetterà la partita di La Spezia sul proprio sito e, inoltre, permetterà a tutti di vederla anche scaricando - sempre su dispositivi come pc, tablet e smartphone - l'app RaiPlay.

Italiano appare intenzionato a cambiare il tridente offensivo: dentro Bidaoui, Gudjohnsen e Galabinov al posto di Ragusa, N'Zola e Gyasi, in campo sabato a . Qualche modifica potrebbe esserci anche in mezzo al campo, con gli inserimenti di Acampora e Maggiore (quest'ultimo rientra dopo la squalifica) al posto di Mora e Bartolomei.

Rastelli ritrova Terranova dopo la squalifica e lo schiera al centro della retroguardia assieme a Claiton. In attacco, assieme a Ciofani, potrebbe toccare alla coppia Parigini-Piccolo. In mezzo al campo è pronto Gustafson al posto di Castagnetti.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Acampora, M. Ricci, Maggiore; Bidaoui, Gudjohnsen, Galabinov. All. Italiano

CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Gustafson, Valzania; Piccolo, Parigini; Ciofani. All. Rastelli