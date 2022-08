Spezia-Como dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia ospita il Como nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-COMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Como

Spezia-Como Data: 6 agosto 2022

6 agosto 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Italia 1 (numero 6 del digitale terrestre)

Italia 1 (numero 6 del digitale terrestre) Streaming: Mediaset Infinity

Lo Spezia di Luca Gotti fa il suo esordio ufficiale stagionale nei Trentaduesimi di Coppa Italia affrontando il Como di Giacomo Gattuso. Se i liguri hanno conquistato la permanenza in Serie A, i lariani partecipano al campionato di Serie B con ambizioni importanti. La vincente del confronto affronterà poi ai sedicesimi di finale la vincente di Pisa-Brescia.

Sarà la prima partita di Coppa Italia fra le due formazioni. La formula è quella della gara secca: in caso di parità dopo i tempi regolamentari si proseguirà con i supplementari e i calci di rigore. In tutto sono invece 34 i precedenti, con un bilancio di 14 pareggi, 13 affermazioni dei lariani e sette vittorie dei liguri.

Lo Spezia è reduce da un pareggio per 2-2 in amichevole con l'Angers, il Como invece è stato sconfitto 4-0 dall'Atalanta nell'ultima gara disputata.

I liguri debutteranno in Serie A domenica 14 agosto al Picco contro l'Empoli, i lombardi invece esordiranno in Serie B allo Stadio Sinigaglia contro il Cagliari. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Como: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-COMO

Spezia-Como si disputerà la sera di sabato 6 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE SPEZIA-COMO IN TV

La sfida di Coppa Italia, Spezia-Como, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset, che detiene i diritti della competizione, e sarà visibile in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre).

SPEZIA-COMO IN DIRETTA STREAMING

Sarà naturalmente possibile seguire il confronto di Coppa Italia, Spezia-Como, anche in diretta streaming in chiaro grazie a Mediaset Infinity. Su pc e notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre per vedere la partita sui dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad bisognerà prima scaricare la app.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire la sfida Spezia-Como anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sui goal, le azioni più importanti e gli eventi della gara.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-COMO

Gotti schiererà i liguri con il classico 3-5-2. Davanti tandem composto da Nzola e Verde, con Bourabia playmaker di centrocampo affiancato dalle mezzali Agudelo e Maggiore. Sulle fasce a destra Gyasi e a sinistra Simone Bastoni. In difesa, davanti al portiere Provedel, Hristov, Kiwior e Nikolaou comporranno la linea a tre.

Giacomo Gattuso si affiderà al tandem offensivo composto da Cerri e Gliozzi. Sulle fasce agiranno a destra Parigini e a sinistra Blanco, con Bellemo e Kabashi interni. In difesa Scaglia e Binks saranno i due centrali, con Iovine a destra e Cagnano terzino sinistro. In porta ci sarà Ghidotti. Non dovrebbe essere della partita il grande acquisto Cesc Fabregas: per lui si prospetta un debutto ufficiale alla prima giornata del campionato di Serie B contro il Cagliari.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Maggiore, S. Bastoni; Nzola, Verde. All. Gotti

COMO (4-4-2): Ghidotti; Iovine, Scaglia, Binks, Cagnano; Parigini, Bellemo, Kabashi, Blanco; Cerri, Gliozzi. All. G. Gattuso