Spezia-Cittadella: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Lo Spezia sfida il Cittadella nel primo turno dei playoff di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Lo di Pasquale Marino sfida il di Roberto Venturato nel primo turno dei playoff promozione di Serie B. Liguri e veneti hanno chiuso la stagione regolare entrambi a quota 51 punti, ma gli Aquilotti hanno ottenuto il privilegio di giocarsi in casa lo spareggio in virtù del doppio successo di misura per 1-0 rimediato negli scontri diretti. Per i primi un cammino di 14 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, per i secondi di 12 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Spezia-Cittadella su DAZN

L'attaccante nigeriano David Okereke, con un bottino di 10 goal in 30 presenze, è stato il miglior marcatore dei bianconeri, mentre Gabriele Moncini, arrivato nel calciomercato invernale e autore di 12 reti in 17 partite giocate, è stato il giocatore più prolifico dei granata.

Lo Spezia ha preso parte ai playoff nelle stagioni 2013-14, 2014-15, 2015-16 e 2016-17. Alla prima partecipazione è stato sconfitto dal Modena (1-0) al primo turno, mentre nella seconda è stato eliminato dall'Avellino (2-1 dopo i tempi supplementari) sempre al primo turno. La stagione 2015-16 lo ha visto invece soccombere al Trapani in semifinale (2-0 in Sicilia, 0-1 al Picco), mentre nell'ultima partecipazione è stato il a sbarrargli la strada con un successo per 2-1 al primo turno.

Per quanto riguarda il Cittadella, i veneti hanno partecipato ai playoff di Serie B tre volte. Nel 2009-10 sono stati eliminati dal in semifinale (doppio 0-1 e Rondinelle avanti per il miglior piazzamento in campionato), nel 2016-17 hanno perso in casa 1-2 con il al primo turno e nella scorsa stagione sono usciti in semifinale con il (doppio 1-1 e ciociari avanti per il miglior piazzamento nella stagione regolare).

QUANDO SI GIOCA SPEZIA-CITTADELLA

Spezia-Cittadella si giocherà venerdì 17 maggio 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito etes.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE SPEZIA-CITTADELLA IN TV E STREAMING

La sfida del primo turno dei playoff di Serie B, Spezia-Cittadella, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: sui personal computer, sugli smartphone e sui tablet, ma anche sulle smart più moderne che supportano la app, su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4 o, in alternativa, utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Poco dopo il fischio finale l'evento sarà disponibile on demand e tifosi e appassionati potranno godersi il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno. La telecronaca della partita sarà curata da Edoardo Testoni con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-CITTADELLA

Marino punterà a livello tattico sul consueto 4-3-3 dei liguri. Davanti al portiere Lamanna, Vignali e Crivello dovrebbero essere i due terzini, con Terzi e Capradossi a comporre la coppia centrale. A centrocampo Ricci sarà il regista, con ai suoi lati le due mezzali Mora e Bartolomei (in vantaggio su Maggiore). Nel tridente offensivo sono sicuri del posto Galabinov e Okereke, mentre a destra è ballottaggio fra Bidaoui e Gyasi.

Venturato risponderà con il 4-3-1-2 che ha caratterizzato la stagione dei veneti. In porta ci sarà Paleari. In difesa, la linea a quattro sarà composta da Ghiringhelli a destra, Benedetti a sinistra e al centro Frare e Adorni. Il playmaker sarà Iori, supportato dalle due mezzali Proia e Branca. Davanti il tandem Finotto-Mancini, con Schenetti a supporto sulla trequarti.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Crivello; Mora, Ricci, Bartolomei; Bidaoui, Galabinov, Okereke.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini.