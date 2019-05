Spezia-Cittadella dove vederla: RAI o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Spezia e Cittadella si affrontano nel primo turno dei playoff di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Lo di Pasquale Marino e il di Roberto Venturato si sfidano in gara secca nel primo turno dei playoff di Serie B. I liguri giocano in casa in virtù del miglior piazzamento finale in classifica nella stagione regolare, dato che hanno chiuso al 6° posto, mentre i veneti si sono piazzati al 7° posto. La vincente del confronto affronterà il nelle semifinali, che si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli Aquilotti hanno conquistato l'accesso agli spareggi per la quinta volta: in nessuna delle altre occasioni riuscirono a conquistare la promozione in . Per i granata, invece, si tratta della quarta apparizione nei playoff della loro storia. Marino si affiderà al 4-3-3 e rilancerà dal 1' il bomber nigeriano Okereke nel tridente offensivo, dove è sicuro del posto Galabinov, mentre si giocano una maglia Gyasi, Bidaoui e Da Cruz.

Venturato risponderà con il 4-3-1-2: in attacco Schenetti sarà il trequartista dietro le due punte, che saranno Finotto e Moncini. Okereke, con 10 goal in 30 presenze, e Moncini, con 12 reti segnate in 17 partite, sono i migliori marcatori delle due squadre nella stagione regolare. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Cittadella: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPEZIA-CITTADELLA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Spezia-Cittadella DATA 17 maggio 2019, 21.00 DOVE Stadio Alberto Picco, La Spezia ARBITRO Francesco Fourneau TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SPEZIA-CITTADELLA

Spezia-Cittadella si disputerà venerdì 17 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia, con fischio d'inizio programmato per le ore 21.00.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la gara del primo turno dei playoff di Serie B, Spezia-Cittadella. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguirla anche in qualora siano in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure, ancora, attraverso strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN potranno godersi la sfida Spezia-Cittadella sempre in diretta streaming anche sul proprio pc, tablet o smartphone. Al termine del match, inoltre, l'evento sarà disponibile on demand per la visione integrale o degli highlights da parte di tifosi e appassionati.

SPEZIA-CITTADELLA IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire la sfida playoff Spezia-Cittadella anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita.

Marino si affiderà al suo 4-3-3. Davanti tornerà dal 1' il nigeriano Okereke nel tridente con Galabinov e uno fra Da Cruz, Gyasi e Bidaoui, che si giocano una maglia. A centrocampo Ricci sarà il regista con Mora e Bartolomei ai suoi lati. Davanti al portiere Lamanna, Terzi e Capradossi comporranno la coppia dei difensori centrali, con Vignali a destra e a sinistra Augello favorito su Crivello.

Venturato confermerà il 4-3-1-2 che ha caratterizzato la stagione dei granata. Fra i pali ci sarà Paleari, mentre la difesa a quattro vedrà Frare e Adorni centrali e Ghiringhelli e Benedetti terzini. Iori agirà da playmaker di centrocampo, con Proia e Branca interni. In attacco Schenetti spazierà sulla trequarti alle spalle del tandem Finotto-Moncini.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Okereke, Galabinov, Da Cruz.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini.