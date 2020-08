Spezia-Chievo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Spezia e Chievo: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SPEZIA-CHIEVO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: martedì 11 agosto 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

I Playoff di Serie B continuano con la semifinale di ritorno tra Spezia e Chievo, che vede i gialloblù come grandi favoriti per approdare in finale e giocarsi con la vincente di Pordenone e un posto nella prossima e imminente 2020/2021.

Grazie al 2-0 dell'andata, il Chievo ha un grande vantaggio per arrivare in finale, ma occhio alle sorprese: lo Spezia ha infatti dimostrato di essere un'ottima squadra capace di tutto durante la stagione regolare di Serie B 2019/2020, tanto da chiudere l'annata al terzo posto.

Se il Chievo è diventata habituè della Serie A grazie alla promozione nella massima serie a inizio millennio, lo Spezia sogna da decenni di calcare grandi palcoscenici: l'ultima presenza ad altissimi livelli è del resto ormai datata 1925, prima del girone unico.

Dal 2014 ad oggi lo Spezia ha sempre giocato i playoff con una sola eccezione, riuscendo a combattere però al massimo fino alla semifinale. Il Chievo invece è retrocesso dalla Serie A nella primavera del 2019: solamente dal 2007/2008, dopo la promozione del 2001, ha giocato in B.

Tutto su Spezia-Chievo: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO SPEZIA-CHIEVO

Il ritorno della semifinale playoff tra Spezia e Chievo si giocherà martedì 11 agosto 2020 allo stadio Alberto Picco di La Spezia: fischio d'inizio previsto alle ore 21:00.

La partita tra Spezia e Chievo sarà trasmessa su DAZN, al sito www.dazn.com/it. DAZN, detiene infatti i diritti in esclusiva dell'intero campionato di Serie B.

Sarà possibile seguire Spezia-Chievo in diretta su DAZN: occorrerà registrarsi sul portale e sottoscrivere un abbonamento per poter poi vedere la partita. In alternativa, la sfida del Bentegodi potrà essere vista scaricando la relativa app su smart , smartphone, tablet, PS4 o XBox.

Un altro modo consiste nel collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Spezia-Chievo sarà raccontata anche tramite una diretta testuale su Goal: introduzione alla partita, formazioni e azioni salienti della semifinale d'andata dei playoff di Serie B.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Acampora, Bartolomei, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito, Obi, Segre; Vignato, Djordjevic, Ceter. All. Aglietti