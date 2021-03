Spezia-Cagliari dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida salvezza con punti pesanti in palio tra Spezia e Cagliari: tutto sulla gara della 28ª giornata, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Cagliari

Spezia-Cagliari Data: 20 marzo 2021

20 marzo 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Al Picco di La Spezia si gioca un delicatissimo scontro salvezza. Lo Spezia di Vincenzo Italiano ospita il Cagliari nella 28ª giornata di Serie A. Una sfida con in palio punti molto pesanti, tra due squadre che hanno tutta l'intenzione di correre il prima possibile verso la salvezza.

L'arrivo di Leonardo Semplici ha portato nuova verve alla squadra sarda, che ha ottenuto 7 punti nelle ultime 4 partite. Viene da una sconfittta interna contro la Juventus, dopo tre ottime prestazioni contro Crotone, Bologna e Sampdoria. Attualmente i punti in classifica sono 22.

Lo Spezia è invece a 26 e non vince da cinque partite, dal grande 2-0 ottenuto contro il Milan lo scorso 13 febbraio. I liguri si stanno imponendo come una sorpresa del campionato e macinano calcio, ma restano ancora al centro dei discorsi salvezza, tutt'altro che scontata.

La gara d'andata è terminata 2-2, decisa da un rigore segnato da Nzola al 94'. Le due squadre si erano affrontate anche in Serie B nella stagione 2015/16, con due vittorie esterne. C'è anche un precedente del 2012 in Coppa Italia, terminato 2-1 per i sardi.

ORARIO SPEZIA-CAGLIARI

Spezia-Cagliari si giocherà allo stadio Picco sabato 20 marzo 2021 alle ore 18.00. Il match è valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21 e si giocherà a porte chiuse.

Spezia-Cagliari sarà visibile in diretta esclusiva sulle reti Sky, sarà una delle sette partite trasmesse questa giornata dalla pay tv satellitare. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

Il servizio Sky Go sarà disponibile per gli abbonati Sky, che potranno così seguire Spezia-Cagliari in diretta streaming gratis. Basterà scaricare l'applicazione su smartphone e tablet o sul proprio PC o notebook. In alternativa il match potrà essere seguito acquistando uno dei pacchetti proposti su Now TV.

Potrete seguire Spezia-Cagliari in diretta testuale su Goal. Vi accompagneremo sin dalla mattina con le notizie sulle formazioni e le curiosità sul match, poi dal fischio d'inizio fino alla fine del match vi racconteremo tutte le azioni minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-CAGLIARI

Classico 4-3-3 per Italiano che conferma Zoet in porta in attesa del rientro di Provedel. In difesa Ismajli dovrebbe essere confermato al fianco di Erlic, con Vignali e Bastoni (in ballottaggio con Marchizza) sulle corsie. Leo Sena e Ricci insieme a Maggiore a centrocampo, vista la positività al coronavirus di Estevez. Nzola verso il forfait: uno tra Piccolo o Agudelo nel tridente con Gyasi e Verde, favorito su Farias.

Semplici ha un paio di dubbi da sciogliere alla vigilia. Sulla fascia l'impiego di Zappa o Asamoah, visto il rientro dello squalificato Lykogiannis. In attacco Simeone ha trovato il goal ed è in ballottaggio stretto con Pavoletti per affiancare Joao Pedro. Conferma per il terzetto difensivo e per Marin e Duncan a centrocampo con Nainggolan.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.