Spezia-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spezia e Bologna vicine in classifica, di fronte per il quinto turno: tutte le info sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta.

SPEZIA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Bologna

Spezia-Bologna Data: 4 settembre 2022

4 settembre 2022 Orario: 15:00

15:00 Canale TV: DAZN, Zona DAZN

DAZN, Zona DAZN Streaming: DAZN

Quattro punti per lo Spezia, due per il Bologna. Non è certo iniziata alla grande la stagione delle due compagini, che si ritrovano di fronte per la quinta giornata di Serie A. Se i padroni di casa hanno ottenuto almeno un successo, gli ospiti vanno ancora a caccia della prima vittoria nel nuovo torneo.

Tre vittorie del Bologna negli ultimi cinque scontri diretti con lo Spezia, che non batte i rossoblù dal novembre 2020: allora i liguri ebbero la meglio al Dall'Ara per 4-2. Da lì, un pareggio a dicembre e dunque tre successi consecutivi per la formazione di Mihajlovic.

Nell'ultima giornata di Serie A il Bologna è stato raggiunto nel finale dalla Salernitana, mentre lo Spezia è stato battuto 2-0 dalla Juventus. Per i rossoblù la prima vittoria significherebbe un sorpasso ai danni dei bianconeri, desiderosi invece di staccare il team ospite in graduatoria.

Queste sono solo alcune delle formazioni che troverete informazioni che troverete in questo articolo riguardo a Spezia-Bologna: di seguito le info su dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO SPEZIA-BOLOGNA

La sfida tra Spezia e Bologna è in programma al Picco di La Spezia domenica 4 settembre: appunamento alle ore 15 per la quinta giornata di Serie A.

DOVE VEDERE SPEZIA-BOLOGNA IN TV

Spezia-Bologna verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da DAZN. La sua applicazione è disponibile sulle moderne smart tv, mentre le altre opzioni permettono di collegare diversi dispositivi a una tv non smart: Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX, oppure console da gioco come Xbox e PlayStation. La partita sarà anche disponibile su Zona DAZN al 215 di Sky.

SPEZIA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

DAZN propone come di consueto la diretta streaming, anche nel caso di Spezia-Bologna. Basta accedere all'app da cellulare o tablet o al sito ufficiale tramite pc e notebook. Al termine della gara l'evento sarà disponibile on demand per rivederlo nella sua interezza.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Ancora da annunciare telecronista e seconda voce di Spezia contro Bologna.

IN DIRETTA SU GOAL

Un’altra opzione per seguire il match tra Spezia e Bologna è presente qui su GOAL. Collegandovi al nostro portale, avrete la possibilità di non perdervi un minuto della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-BOLOGNA

Gotti pronto ad affidarsi a Gyasi e Nzola di punta, con Holm e Reca esterni. In mezzo Bourabia, Bastoni e Agudelo, mentre davanti a Dragowski agiranno Caldara, Kiwior e Nikolau.

Dall'altra parte Skorupski sarà difeso da Soumaoro, Medel e Lucumì, con De Silvestri e Cambiaso sulle fasce. Interni Dominguez e Schouten, con Soriano e Orsolini alle spalle di Arnautovic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano, Orsolini; Arnautovic.