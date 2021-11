Spezia-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Bologna

Spezia-Bologna Data: 28 novembre 2021

28 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

Sono entrambe reduci da una sconfitta nel 13esimo turno di campionato. Per Spezia e Bologna, attualmente ben distanti in classifica, la nuova sfida di Serie A sarà utile per poter rialzarsi. O almeno provare a farlo, così da chiudere il mese con tre punti importanti.

Lo scorso weekend lo Spezia è caduto rovinosamente sul campo dell'Atalanta per 5-2. La formazione ligure, allenata da Thiago Motta, rimane così invischiata nella lotta salvezza, al terzultimo posto davanti alle sole Cagliari, Genoa e Salernitana. Undici punti per i bianconeri, riusciti a vincere solamente una delle ultime cinque partite disputate.

Il Bologna, che ha conquistato 18 punti ed è a pochi passi dalla zona europea, non è riuscita ad alzare l'asticella nel match contro il Venezia: a sorpresa la formazione neopromossa ha espugnato il Dall'Ara di misura, balzando a 15 in graduatoria.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO SPEZIA-BOLOGNA

La sfida tra Spezia e Bologna si giocherà domenica 28 novembre 2021 alle ore 15: appuntamento allo Stadio Alberto Picco di La Spezia per la 14esima giornata della Serie A 2021/2022.

DOVE VEDERE SPEZIA-BOLOGNA IN TV

Spezia-Bologna verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN . Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l'app, oppure collegando il televisore di casa ad un TIMVISION BOX, ad una console di ultima generazione, PlayStation (4 e 5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

SPEZIA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Spezia-Bologna sarà trasmessa in streaming da DAZN e quindi tutti gli abbonati potranno seguire la gara attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile con iOS ed Android, o attraverso pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Spezia-Bologna su DAZN sarà Alberto Santi: non è prevista la seconda voce.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre, GOAL vi proporrà la diretta testuale il match. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le notizie su Spezia-Bologna e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-BOLOGNA

Thiago Motta deve rinunciare a Bourabia e Sena, ma anche allo squalificato Gyasi: tridente d'attacco Verde-Nzola-Salcedo (ma è in corsa anche Antiste per l'ex veronese). In porta Provedel, protetto da Amian, Erlic, Nikolau e Bastoni. In mezzo saranno Kovalenko, Sala e Maggiore a comporre il trio di centrocampo.

Mihajlovic risponde con Skorupski e la retroguardia Soumaoro, Medel, Theate. Sulle fasce agiranno Orsolini ed Hickey, interni Dominguez e Svanberg. Arnautovic prima punta, supportato da Soriano e Barrow. K.o De Silvestri, Kingsley, Schouten e Skov Olsen.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Salcedo.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.