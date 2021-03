Spezia-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spezia e Benevento aprono il 26° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

SPEZIA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Benevento

Spezia-Benevento Data: 6 marzo 2021

6 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now TV

In palio c'è una salvezza tranquilla da conquistare, per evitare un finale di campionato infuocato e confermare la categoria anche nella prossima stagione: Spezia e Benevento si giocano una mini fetta di posto al sole nel 26esimo turno di Serie A.

Classifica che può anche andar bene per quelle che erano le ambizioni iniziali delle due squadre: 25 punti per i liguri, proprio come i campani.

'Aquilotti' reduci dalla sconfitta maturata all'Allianz Stadium contro la Juventus: dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, i cambi bianconeri Bernardeschi e Morata hanno fatto la differenza per il 3-0 finale, passivo forse troppo pesante per i ragazzi di mister Vincenzo Italiano.

Stesso risultato subìto dai sanniti contro il dilagante Verona: a segno Faraoni e Lasagna, in mezzo una goffa autorete di Foulon.

L'andata giocata al 'Vigorito' lo scorso 7 novembre 2020 non fu per niente favorevole alle 'Streghe', battute con uno 0-3 senza appello: di Pobega e Nzola (doppietta) le reti.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Spezia-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-BENEVENTO

Spezia-Benevento si disputerà sabato 6 marzo 2021 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia: non potranno esserci i tifosi sugli spalti in ottemperanza alle restrizioni governative atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.

L'incontro tra Spezia e Benevento sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Spezia-Benevento sarà visibile in diretta streaming attraverso l'applicazione di Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L'alternativa si chiama Now TV, la piattaforma utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà abbonarsi ad uno dei pacchetti dedicati per iniziare la visione dell'evento desiderato.

Il nostro sito vi offrirà la consueta diretta testuale per rimanere costantemente aggiornati su Spezia-Benevento, a partire dall'annuncio dei giocatori impiegati dai due allenatori fino al racconto vero e proprio in tempo reale delle azioni salienti del match di Serie A.

Ismajli e Bastoni potrebbero tornare nell'undici titolare dopo essersi seduti in panchina a Torino: a farne le spese sarebbero Terzi e Marchizza. Lo stesso dicasi per Ricci al posto di Leo Sena a centrocampo. Tridente d'attacco verso la conferma: Gyasi e Farias sugli esterni dietro alla punta centrale Nzola.

Letizia in forte dubbio dopo l'uscita dal campo in lacrime nel primo tempo di Benevento-Verona: a sinistra dovrebbe giocare Barba, reduce da un turno di squalifica. A centrocampo potrebbe rientrare dal 1' Viola, con Ionita avanzato sulla trequarti al fianco di Caprari. Per la mattonella di centravanti Lapadula è favorito su Gaich.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.