Spezia-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Lo Spezia ospita il Benevento nella 7ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Lo di Vincenzo Italiano sfida il di Pippo Inzaghi, terza forza del campionato di Serie B assieme all' , nella 7ª giornata del torneo.

I liguri hanno avuto un avvio di stagione difficile e si trovano al momento al terzultimo posto in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, i sanniti dividono la 3ª posizione con i marchigiani a quota 12, sono imbattuti con un cammino di 3 vittorie e 3 pareggi e distano 2 lughezze dall' capolista.

Il bilancio nei 4 precedenti in Serie B fra le due squadre è di assoluta parità, con 2 successi dei bianchi e 2 vittorie giallorosse. Lo Spezia arriva da 2 pesanti sconfitte contro l'Ascoli in trasferta e il Trapani in casa, il Benevento invece ha collezionato 2 pareggi consecutivi per 1-1 contro Pordenone e Virtus Entella nelle ultime 2 giornate.

L'ala Federico Ricci, con 2 goal realizzati, è il miglior marcatore dei liguri, stesso bottino di Oliver Kragl, finora il giocatore più prolifico dei campani. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-BENEVENTO

La partita Spezia-Benevento si disputerà il pomeriggio di sabato 5 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Valerio Marini di 1, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 5° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida del campionato di Serie B Spezia-Benevento. I suoi clienti potranno seguirla anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegando a questi ultimi una console da gioco Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso l'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Cristiano Puccetti.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Spezia-Benevento in diretta streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app e successivamente avviandola e selezionando dal palinsesto l'evento, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi, in questo caso, alla pagina ufficiale del servizio.

Al termine della partita DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Italiano dovrebbe operare diversi cambi rispetto alla squadra che ha perso in casa contro il Trapani nell'ultima giornata. Fra i pali Scuffet potrebbe rilevare il tedesco Krapikas, così come Vignali sulla destra della difesa Ferrer. Al centro è possibile l'inserimento di Marchizza al posto di Capradossi accanto a capitan Terzi, mentre a sinistra agirà Bastoni. Novità anche a centrocampo, con il ritorno dal 1' di Bartolomei al posto di Maggiore, in una linea a tre con l'altra mezzala Mora e il playmaker Matteo Ricci. Il tridente offensivo, infine, potrebbe essere totalmente stravolto: Bidaoui, Gudjohnsen e Federico Ricci si candidano a giocare da titolari al posto di Ragusa, Gyasi e Burgzog.

Pippo Inzaghi risponderà schierando i sanniti con un classico 4-4-2. In attacco dovrebbe essere Roberto Insigne ad affiancare il bomber Coda. A centrocampo Tello potrebbe rilevare Improta sulla corsia mancina, mentre a destra giocherà Kragl, con Hetamaj e Viola interni. Fra i pali ci sarà Montipò, in difesa Maggio e Letizia saranno i due terzini e Antei e Caldirola dovrebbero formare la coppia centrale.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Marchizza, Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Mora; Bidaoui, Gudjohnsen, F. Ricci.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Kragl, Hetemaj, Viola, Tello; R. Insigne, Coda.