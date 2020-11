Spezia-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia ospita l'Atalanta nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 21 novembre 2020

21 novembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Lo Spezia di Vincenzo Italiano ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nell'anticipo dell'8ª giornata di . I liguri sono tredicesimi in classifica con 8 punti, gli stessi della , con un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i bergamaschi occupano la 6ª posizione a quota 13, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, e sono appaiati alla .

È la prima volta che le due squadre si affrontano in Serie A, considerato che lo Spezia è una matricola assoluta del torneo. Sono invece 12 i precedenti in gare ufficiali, tutti relativi al campionato di Serie B, con un bilancio di 6 pareggi, 5 vittorie nerazzurre e un'unica affermazione dei Bianchi, risalente peraltro al lontano 7 giugno 1931.

Gli Aquilotti hanno rimediato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate, la Dea invece ha conseguito 2 sconfitte di fila, una vittoria e un pareggio nelle precedenti 4 gare.

Andrej Galabinov, attualmente ai box per infortunio, è il bomber della squadra con 3 goal, mentre 'Il Papu' Gómez e Luis Muriel guidano fra i marcatori della Serie A con 4 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-ATALANTA

Spezia-Atalanta si disputerà il pomeriggio di sabato 21 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Comunale Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in assoluto fra le due formazioni in Serie A, è in programma alle ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv l'anticipo dell'8ª giornata di Serie A, Spezia-Atalanta. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

Sarà possibile vedere Spezia-Atalanta anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguire la gara mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. In questo secondo caso occorrerà prima assicurarsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Una seconda modalità per seguire la sfida in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette a chi acquista uno dei pacchetti dedicati, di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Mediante Goal sarà possibile seguire l'anticipo Spezia-Atalanta anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Italiano dovra far fronte a numerose assenze, tutte per infortunio. In porta agirà Provedel, davanti a lui difesa a quattro con Ferrer e Simone Bastoni terzini e Terzi e Chabot a formare la coppia centrale. La regia sarà affidata a Matteo Ricci, mentre il recuperato Maggiore e Pobega agiranno ai suoi lati da mezzali. Davanti tridente composto dal centravanti Nzola e dagli esterni offensivi Gyasi e Agudelo. Questi ultimi dovrebbero partire dal 1' anche viste le non perfette condizioni di Verde e Farias.

Gasperini sarà costretto a rinunciare, a sua volta, a diversi giocatori. Nelle ultime ore si è registrato anche il forfait di Malinovskyi causa positività al Coronavirus. In attacco come centravanti potrebbe partire dal 1' Duvan Zapata, mentre il Papu Gómez e il russo Aleksei Miranchuk saranno con ogni probabilità i due trequartisti. A sinistra, out Gosens, spazio dal 1' a Mojica con Hateboer a destra e al centro, dove mancherà anche De Roon, il tandem di interni composto da Freuler e Pasalic. Fra i pali agirà Gollini, mentre la linea difensiva vedrà Toloj e Djimsiti ai lati di Romero. In porta ci sarà Gollini.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, M Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Agudelo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; A. Gómez, Al. Miranchuk; D. Zapata.