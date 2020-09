Spettro coronavirus per l'U21: un giocatore positivo, due in isolamento

Uno dei giocatori convocati dall’Italia U21 per le sfide contro Slovenia e Svezia, è risultato positivo al coronavirus.

Anche la Nazionale U21 si riscopre a fare i conti con l’incubo coronavirus. Uno dei giocatori convocati per le sfide contro Slovenia e (quest’ultima di qualificazione ai Campionati Europei) è risultato positivo a seguito del tampone al quale è stato sottoposto.

A comunicarlo è stata la FIGC attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

“Tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia. Altre squadre Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso, oltre ad un altro calciatore venuto a stretto contatto, non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni dell’ASL competente tempestivamente avvertita”.

L'identità dei due calciatori è ancora ignota, ma l'Under 21 dovrebbe essersi mossa in tempo per non far spargere il contagio all'interno della rosa. I due calciatori quindi non prenderanno parte alle partite della Nazionale di Paolo Nicolato.