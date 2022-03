Speaker's Corner - Juventus-Dybala: una situazione mal gestita

C’eravamo tanto amati. Sì, ma quanto? Difficile, oggi, descrivere con razionalità l’epilogo finale tra la Juventus e Paulo Dybala. Già, perché questa volta non si torna più indietro: game over. Le strade si separeranno al termine della stagione, in maniera naturale, con tanti dubbi su come sia stata gestita – da entrambe le parti – la vicenda.

Un addio dietro l’angolo, ma che parte da lontano. Precisamente dall’estate del 2019, ovvero quando la Vecchia Signora aveva deciso di sacrificare la Joya pur di mettere le mani su Romelu Lukaku. Un’operazione definita pressoché in tutti suoi dettagli, ma con il “no, grazie” dell’argentino rifilato al Manchester United a far crollare l’intero quadro. E poi la trattativa con il Tottenham, sempre nel 2019, naufragata anche per colpa dei diritti d’immagine: problema, questo, risolto tra mille fatiche.

Insomma, Dybala ha vissuto più vite alla Juve. Ma la sensazione, e forse qualcosina in più, è che la storia sia giunta fisiologicamente al punto di non ritorno. Vuoi perché alla Continassa hanno deciso di mettere a segno il macro-investimento marchiato Dusan Vlahovic, vuoi perché l’argentino non viene più visto dai vertici bianconeri come un giocatore da 8 milioni netti annui più 2 di bonus. Ovvero l’ingaggio concordato a ottobre. Qualche ben informato afferma che l’intesa sarebbe persino potuta andare oltre i 10 milioni, ma la verità è che approfondire questo argomento ormai lascia il tempo che trova.

Restano le parole. Anche quelle di Massimiliano Allegri che, a dicembre, parlava di “investitura” sul fronte Dybala. D’altra parte, è risaputo, il mister livornese per Paulo ha sempre avuto un debole, tanto da coccolarlo e responsabilizzarlo pure nelle più recenti esternazioni mediatiche. In definitiva, la marcia indietro della Vecchia Signora si basa sull’affidabilità atletica del ragazzo e non sull’aspetto tecnico. Impossibile non apprezzare le qualità tecniche del Diez che, prossimo a salutare il capoluogo piemontese, da oggi dovrà iniziare a studiare concretamente la prossima avventura. Ma questa è un’altra storia, ancora tutta da scrivere.

Incontri. Frecciatine. Detto/non detto. Una telenovela a tutti gli effetti, una telenovela stucchevole, giunta – finalmente – al dunque. Non quello che probabilmente si aspettava Dybala. Dai paragoni con i Mostri Sacri del calcio ai titoli di coda a parametro. Surreale, ma vero. In quanto la decisione è stata presa, e non cambierà. La Juve ha scelto di andare oltre, di voltare pagina, di chiudere un matrimonio durato 7 anni e condito, finora, da 283 presenze e 113 goal.

“Con l’arrivo di Vlahovic è cambiato l’aspetto tecnico, la squadra, il progetto. Parte di quei cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. L’incontro di oggi è stato amichevole, molto chiaro, rispettoso. Da parte della Juve sarebbe stato facile fare un'offerta al ribasso, ma sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di Paulo. La decisione è stata presa, ci abbiamo pensato molto, però voglio sottolineare una cosa: la dirigenza della Juventus non prende decisioni contro la Juventus, ma per la Juventus”.

Parole limpide, chiare e inequivocabili. In quanto l’ad bianconero, Maurizio Arrivabene, è fatto così: non ama girare attorno al punto. Anzi, tende a centrarlo, anche a costo di passare per severo. Ecco, la stessa severità che ha portato Madama a decidere di rivedere un accordo fatto e finito. Ma il calcio, alle volte, non ammette sentimentalismi. Addio.