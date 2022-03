Speaker's Corner - Inter fuori dalla Champions, ma il processo di crescita prosegue

L'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, era quello di superare la fase a gironi. E stavolta, dopo tre cocenti delusioni consecutive, l'Inter ce l'ha fatta.

Basta questo per poter valutare più che sufficiente la prima esperienza in Champions dell'Inter targata Simone Inzaghi, che abbandona la massima competizione europea dopo un successo che, seppur inutile ai fini del passaggio del turno, ha tutti i crismi di una crescita definitiva dei nerazzurri.

Rimontare due reti a una delle squadre più forti d'Europa non era certamente semplice e, a dirla tutta, probabilmente il Liverpool non avrebbe nemmeno meritato la sconfitta, non fosse altro per i tre pali colpiti ad Handanovic battuto. Tuttavia anche l'Inter porta con sé qualche rimpianto: l'ingenuità di Alexis Sanchez é arrivata proprio nel momento in cui i nerazzurri avevano appena trovato il vantaggio e, sulle ali dell'entusiasmo, Martinez e compagni avevano a disposizione quasi mezz'ora per provare a cambiare la storia della serata e della loro stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

Ciò che resta dell'Inter versione europea 2021-2022 è sicuramente una squadra maturata e senza timori reverenziali: contro il Real Madrid i nerazzurri non hanno raccolto punti ma - soprattutto a San Siro - avrebbero meritato di farne, contro lo Shakhtar hanno raccolto quattro punti e tramutato in goal soltanto due delle tantissime palle-goal create, mentre contro lo Sheriff i ragazzi di Inzaghi hanno raccolto sei punti su sei, come richiesto alle grandi squadre.

Il sorteggio non è stato poi benevolo coi nerazzurri, costretti a fronteggiare una delle compagini meglio attrezzate. "Andrà meglio la prossima volta", si dice in questi casi. Ma probabilmente stavolta non si tratta di una frase fatta: l'Inter ha gettato le basi per tornare ad essere competitiva anche in Europa.