Speaker's Corner - Il Napoli si perde sul più bello, il Milan ora sogna in grande

Il Napoli sparisce di scena proprio nella serata più importante. Dopo il goal all'ultimo respiro pescato nel cilindro da Fabian Ruiz sul campo della Lazio, la squadra di Spalletti si scioglie al cospetto del Milan in occasione di uno scontro al vertice dal peso specifico significativo.

Un Napoli irriconoscibile quello sceso in campo al 'Maradona', dove proprio Fabian Ruiz è stato il peggiore in campo, Zielinski e Insigne sono risultati inconcludenti, Osimhen ha corso, litigato e lottato senza però riuscire a cavare un ragno dal buco per un Napoli che, non appena raggiunta la trequarti, è riuscito nella non facile impresa di sbagliare sempre l'ultima scelta.

Dall'altra parte, invece, un Milan sceso in campo con umiltà e compattezza, ha gettato ancora una volta il cuore oltre l'ostacolo, riuscendo a sopperire tanto ai propri limiti quanto alle assenze mettendo in campo grinta, mentalità e generosità.

E a questo punto della stagione, a dieci giornate dal termine del campionato, i rossoneri non possono più nascondersi. Se è vero che l'Inter deve ancora recuperare una gara, allo stato attuale i rossoneri si ritrovano al comando della classifica, con due punti di vantaggio sui cugini nerazzurri e tre sul Napoli appena battuto.

Ancora una volta è una zampata di Giroud, simile a quella valsa il momentaneo 1-1 nel derby contro il Milan, a far sognare i tifosi rossoneri che, tra un goal del francese, un'accelerazione di Theo Hernandez, una fiammata di Leao, una chiusura di Tomori e un lancio di Tonali, tornano ad assaporare anche il rientro di Zlatan Ibrahimovic, uno che potrebbe risultare determinante in questo rush finale.

L'articolo prosegue qui sotto

Come detto, però, in questo Milan le individualità contano fino a un certo punto: la forza del Milan di Pioli è - e probabilmente è sempre stata - la compattezza in fase di attesa e la coralità nella proposta di gioco, meccanismi tutt'altro che semplici da innestare in una squadra.

Il Napoli, invece, seppur dotato di maggior talento nei singoli, ha dimostrato di difettare proprio in quella coralità. E spesso e volentieri un'orchestra che funziona - come quella rossonera - riesce a prevalere su tanti solisti un po' disordinati.

In casa Napoli resta quindi l'amarezza dell'ennesima grande serata finita male, in casa Milan la consapevolezza che - seppur a bassa voce e senza impegno - sognare il bersaglio grosso non sia poi così impossibile.