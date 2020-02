Sparta Praga, Kadlec si ritira a 27 anni: "Il mio ginocchio non resiste più"

Una carriera compromessa dai numerosi infortuni, Vaclav Kadlec si arrende a soli 27 anni: "Ora devo concentrarmi su altri ruoli fuori dal campo".

Un talento mai definitivamente esploso e una carriera terminata troppo presto a causa dei numerosi problemi fisici: Vaclav Kadlec dice ora basta con il calcio giocato a soli 27 anni spiegando il motivo della faticosa scelta.

Un problema al ginocchio duranto fin troppo tempo ha fortemente compromesso la carriera di Kadlec, che tramite il suo profilo 'Instagram' saluta tutti:

"Game Over! E' giunto il momento di dire addio. Mi dispiace, ma purtroppo il mio ginocchio non resiste più alla fatica. Ora devo concentrarmi su altri ruoli fuori dal campo. Sono stati nove anni bellissimi, un po' meno negli ultimi due. Inizio ora una nuova fase della mia vita e sono sicuro che sarà grandiosa".

210 presenze con 62 reti e 15 assist nello Sparta Praga per il centravanti classe '92, che anni fa finì nella lista degli acquisti di alcune squadre di dopo le ottime cose mostrate in patria. Buone cose anche nella breve avventura tedesca con 10 reti in 39 partite giocate nell' Francoforte: nel suo curriculum anche 16 gettoni e 4 reti con la Nazionale della .