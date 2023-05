Spari e petardi a Napoli durante i festeggiamenti: oltre 200 feriti

Incidenti in città durante la notte della festa per il terzo Scudetto del Napoli: morto un 26enne in un agguato non legato ai festeggiamenti.

203 feriti arrivati nei pronto soccorso degli ospedali. È quanto recita il bollettino dell’ASL Napoli 1 dopo la notte dei festeggiamenti per il terzo scudetto della formazione partenopea.

Dopo il fischio finale della sfida di Udine, terminata sul risultato di 1-1, sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti per il titolo conquistato dalla squadra di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, dei 203 feriti, 38 erano codici bianchi, 65 verdi (anche 3 poliziotti aggrediti), 75 gialli e 22 rossi. Oltre ai 4 colpiti da proiettili, ci sono persone con ferite da coltello, persone con ferite alla mano per scoppio di petardi, con lussazioni di spalle, con frattura di polsi e arti, con traumi oculari per colpi o petardi, con fratture del setto nasale, con ferite lacero contuse per incidenti o cadute, con traumi cranici, persone assistite per attacchi di panico, crisi asmatiche per inalazione fumogeni, e una in overdose di cocaina.

Tra le persone ricoverate all’ospedale Cardarelli c’era anche Vincenzo Costanzo, 26enne ferito a morte da colpi d’arma da fuoco. Il giovane - già noto alle forze dell’ordine - non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura ospedaliera.

Secondo il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, si è trattato di un agguato che non è legato ai festeggiamenti per lo scudetto.

“Il piano sicurezza messo a punto per evitare che i festeggiamenti degenerassero ha retto - ha commentato il Prefetto -, e i controlli continueranno anche domenica prossima, quando il Napoli tornerà in campo contro la Fiorentina”.

È in pericolo di vita una ragazza di 20 anni ricoverata all’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale, in pericolo di vita. La giovane è stata investita proprio durante i festeggiamenti, dopo essere scesa in strada, mentre era in compagnia di altre tre persone.