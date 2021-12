Ostacolo Milan per il Napoli: "Andiamo a giocarcela con l'obiettivo di vincere"

Reduce dalle due sconfitte interne subite consecutivamente con Atalanta ed Empoli, il Napoli cerca il riscatto nel big match del diciottesimo turno di Serie A: quello che lo vedrà opposto al Milan.

Partenopei e rossoneri si sfideranno in una gara di altissima classifica che metterà in palio punti pesanti, oltre che la possibilità di non perdere la scia dell’Inter capolista.

Luciano Spalletti ha presentato la sfida che andrà in scena a San Siro nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Ci sono dei momenti nel calcio, come nella vita, nei quali ti trovi di fronte a degli ostacoli cha a volte sono più grandi del solito e non fai a tempo ad agitarli perché ci vorrebbe troppo. Ci devi andare a sbattere, devi picchiarci duro se vuoi continuare a perseguire i tuoi obiettivi. Certo, chi manca avrebbe potuto darci una mano, ma possiamo vincere con quelli che ci sono. Adiamo a Milano a giocarcela con l’obiettivo di vincere”.

Il Napoli nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una lunga sequela di infortuni.

“La dobbiamo smettere con questo giochino degli infortuni. Quando succedono cose così c’è bisogno di esempi, corse, atteggiamenti che portino ad una soluzione. Abbiamo sedici o diciassette giocatori a disposizione e bastano per andarci a giocare la partita contro chiunque. Abbiamo il necessario, poi è chiaro che se si vuole essere ambiziosi dipende anche da noi e questo perché talvolta possono accadere delle cose. Il calcio sa essere anche drammatico, un episodio può annullare il lavoro di una settimana, ma a volte di gira contro e un’altra a favore”.

Nel corso degli ultimi giorni Manolas ha lasciato il Napoli per fare ritorno all’Olympiacos.

“Questa è una storia che riguarda il rapporto tra il giocatore e la società, ma noi possiamo puntare a vincere la partita con quelli che abbiamo. Di Manolas quindi non parlo. Mi fa piacere averlo visto così felice alla presentazione con l’Olympiacos. Abbiamo delle necessità e conosciamo le insidie che possono accadere, ma il mercato adesso è chiuso e la rosa della mia squadra mi piace, anche se è chiaro che se la asciughi da qualche parte poi qualcosa manca”.

Il tecnico partenopeo ha svelato chi non prenderà parte alla sfida con il Milan.

“Mario Rui non verrà convocato, al pari di Fabian Ruiz. Non ci saranno nemmeno Insigne, Osimhen e Koulibaly. Forse facciamo prima a dire chi c’è a disposizione”.

Spalletti ha spiegato che Milan si aspetta.

“Sarà la squadra vista negli ultimi due anni con il lavoro di Pioli, con un modo chiaro di stare in campo. Io non voglio sfidare avversari in difficoltà, io voglio giocare contro squadre forti perché in Napoli può giocare contro chiunque. Non abbiamo bisogno di peggiorare gli altri per far vedere qual è la nostra forza. Giocheremo da squadra forte, il Vesuvio dobbiamo averlo dentro di noi per fare ciò di cui abbiamo bisogno”.

In questi mesi si è parlato molto del futuro di Insigne.

“Solo un allenatore fuori di senno potrebbe rinunciare ad un giocatore con le qualità di Insigne. E’ un buon capitano e mi sono trovato bene con lui fin dal primo momento, è in sintonia con l’immagine che mi ero fatto all’esterno. Ha cuore, contro l’Empoli si aspettava di giocare dall’inizio, poi sono io che ho commesso un errore chiedendogli più minuti. Ho approfittato della sua disponibilità. Ci ho messo del mio e lui ha giocato al di sotto delle sue potenzialità”.

Il Napoli è reduce da due sconfitte di fila.

“Abbiamo perso qualche pallone di troppo che ci è costata qualche corsa e equilibrio. L’ultima partita è stata quella nella quale baio perso più palloni nel corso della stagione. Non si perde mai per un solo episodio, ma sempre per l’atteggiamento di tutti”.

Il Napoli deve ripartite in campionato.

“Per sentirmi bene devo lavorare pensando di essere per sempre l’allenatore del Napoli e così i giocatori devono pensare che avranno una sola maglia. E’ questo il modo per andare più in profondità dei comportamenti. Qualcosa abbiamo sbagliato, ma ne abbiamo anche fatte molte bene, poi siamo in credito in fatto di episodi. Siamo sempre ciò che facciamo”.