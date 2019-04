Spalletti su Icardi: "Pensi ad allenarsi ed a correre come gli altri attaccanti"

Pari senza reti quello dell' contro l', ma che ha comunque consentito alla squadra nerazzurra di poter consolidare il terzo posto in classifica. Al termine del match il tecnico Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

La prima domanda ha come sempre riguardato Icardi, sul quale però non si è voluto assolutamente soffermare.

"Vi piace parlare di Icardi, ma non ne parlo. Ci sono anche gli altri. Sono le partite dell'Inter, non di Icardi. Bisogna parlare della squadra, Icardi deve allenarsi bene e giocare per i compagni. Deve correre come fanno tutti gli attaccanti completi e forti che ci sono in Europa".