Spalletti striglia l'Inter: "Poco cattivi. Nel calciomercato solo avanzi"

Il tecnico dell'Inter deluso è dopo il pareggio contro il Chievo: "Ci hanno sorpresi, se siamo in vantaggio dobbiamo portare a casa il risultato".

Montagne russe continue, sperare in grandi cose e ritrovarsi a dover commentare gare deludenti. L'Inter 2018/2019 è ancora una volta sul filo del vorrei ma non posso, per limiti tecnici e caratteriali. Contro il Chievo è arrivato un deludente pareggio, che ha visto Pellissier regalare un fondamentale punto all'ultima in classifica.

In vantaggio con Perisic nella prima frazione, l'Inter si è fatta recuperare dal Chievo nel finale di gara. Fiorentina, Lazio e Sampdoria si avvicinano, seppur ancora a distanza considerevole, mentre il Napoli, secondo, è oramai a otto punti di distanza. Tantissimi, nonostante il 2019 non sia ancora neanche arrivato.

A fine gara Spalletti è rimasto deluso dal carattere della sua Inter, ancora una volta poco decisa nel portare a casa i tre punti.

"Quando abbiamo il vantaggio dobbiamo riuscire a portarcelo a casa. Sotto l'aspetto caratteriale non riusciamo ad essere cattivi come dovremmo essere. Fa parte del carattere che si ha"

Il carattere dell'Inter non potrà migliorare grazie a nuovi acquisti a gennaio, visto e considerando come sarà dura migliorare l'attuale squadra con i nomi sul mercato.

"E' quasi impossibile andare a migliorare la squadra in questo mercato con gli avanzi degli altri nel calciomercato di gennaio" L'articolo prosegue qui sotto

Spalletti rende merito al Chievo, sempre in partita e deciso a sfruttare le indecisioni dell'Inter nella gara pareggiata tra le squadre al Bentegodi.

"Il Chievo è una squadra che usa benissimo i due attaccanti nei ribaltamenti d'azione, l'Inter si è fatta trovare un po' sorpresa in alcune circostanze"

Il Natale dell'Inter non sarà felicissimo, ma prima del 2019 ci saranno altre due occasioni di migliorare il proprio umore. L'e sopratutto il big match contro il, la seconda in classifica da avvicinare solamente con una vittoria. 26 dicembre fondamentale per la stagione nerazzurra.