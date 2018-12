Spalletti sprona l'Inter verso il 2019: "C'è da tentare di alzare una coppa"

Spalletti ed i propositi dell'Inter nel 2019: "Il campionato è andato, c'è da tentare di alzare o la Coppa Italia o l'Europa League".

Dodicesima vittoria in campionato per l'Inter, che in questo modo conferma il suo terzo posto in classifica alla fine di questo girone di andata. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti.

Soddisfatto nel complesso dalla prestazione della sua squadra, che si è espressa meglio nella ripresa.

"Meglio il secondo tempo rispetto al primo, siamo riusciti a prendere il sopravvento a poco a poco. Queste partite se non entri in campo col giusto piglio possono diventare pericolose. E' una vittoria fondamentale e va sottolineato che chi non c'è viene sostituito al meglio da chi è in campo".

Solo elogi per il match-winner di giornata, Keita Balde, sempre più a proprio agio quando viene schierato come titolare.

"Keita è un'altra persona rispetto a quella della Lazio. Parliamo di un ragazzo splendido, che parla bene la nostra lingua e che ha un modo di fare coinvolgente per i suoi compagni".

Menzioni ad hoc anche per Nainggolan e Lautaro Martinez, che hanno anche loro dato alla squadra un qualcosa in più entrando a partita in corso.

"Quando Radja è in campo c'è maggiore intensità e pressing. E' un calciatore al quale vogliamo bene. Lautaro, essendo una punta centrale, perde qualcosa quando gli chiedo di rientrare anche in mediana. Ma è bravo a dare una scossa alla squadra perchè ha delle ottime qualità".

Il campionato vede una Juventus dominatrice, per questo motivo l'obiettivo diventa alzare o la Coppa Italia o l'Europa League.

"Nel 2019 c'è da fare un buon campionato, una buona Europa League senza dimenticare la Coppa Italia che sta per cominciare. Abbiamo due competizioni per cercare di alzare almeno un trofeo, visto che il campionato lo vincerà la Juventus. C'è da lavorare e migliorare". L'articolo prosegue qui sotto

Un concetto espresso anche dal nuovo amministratore delegato Beppe Marotta, sempre ai microfoni di Sky Sport.