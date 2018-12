Spalletti rilancia Nainggolan: "Rientra con noi da domani, le regole sono importanti"

L'Inter batte il Napoli 1-0 e si riavvicina al secondo posto, ora distante 5 punti. A San Siro decide un goal di Lautaro Martinez, grande protagonista di serata. Al contrario di Nainggolan, presente solo in tribuna. Nel post-gara Luciano Spalletti è tornato a chiarire la situazione del belga.

Il tecnico nerazzurro a 'Sky Sport' ha spiegato che l'ex Roma rientrerà in rosa da domani, sottolineando l'importanza delle regole e del rispetto delle stesse nel calcio. Nel pre-partita l'a.d. dell'Inter Marotta aveva chiarito che la decisione dell'esclusione era stata concordata con lo staff tecnico.

"Dentro gli spogliatoi a inizio anno si fanno dei regolamenti e io faccio presente alla società. Se succedono delle cose evidenti, per rispetto del gruppo, devo far rispettare le regole. Le regole nel calcio contano come i palloni. Era stato sospeso solo per questa gara come idea, oltre alla multa. Ma i soldini li hanno, se stanno fuori la punizione la sentono di più… Da domani rientra in gruppo e si allena, poi vedremo se sarà in condizione di giocare".