Spalletti riabbraccia Nainggolan, ma avverte: "Mette troppe cose davanti al calcio"

L'Inter ha ritrovato Radja Nainggolan dopo l'esclusione decisa dal club. Spallettti lo ha avvertito: "Mette troppe cose davanti al calcio".

Dopo il caos dell'ultima settimana, nella vittoria per 0-1 sul campo dell'Empoli, l'Inter ha riabbracciato Radja Nainggolan. Il belga è tornato in campo dopo l'esclusione decisa dal club e dall'allenatore a seguito dei troppi ritardi agli allenamenti.

Entrato in campo al Castellani all'ora di gioco per dare più dinamismo alla squadra, Nainggolan ha provato a far dimenticare l'ultima burrascosa settimana, quella della multa, dell'esclusione dalla partita con il Napoli e il caos relativo agli assegni e ai casinò.

Luciano Spalletti nel post-partita ha parlato del comportamento del suo centrocampista, ribadendo le sue sensazioni:

"Gli vogliamo bene, è un ragazzo sensibile e ha tutte le qualità della persona che si comporta in maniera corretta. A volte però anche il padre brontola con il figlio...". L'articolo prosegue qui sotto

Spazio anche per un monito all'ex Roma e alle cose che vengono messe davanti al calcio, un ostacolo verso la vittoria a certi livelli:

"Radja è attratto da altre cose e se metti troppe cose davanti al calcio non vinci. Lui ne ha tre o quattro di cose che mette davanti al calcio e gliene vanno tolte alcune".

In attesa di "smucchiare", come ha detto lo stesso Spalletti, queste priorità del centrocampista, l'Inter si gode la pausa saldamente ancorata al terzo posto. E con un Nainggolan sulla via del rientro.