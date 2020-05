Spalletti racconta Pizarro: "Mangiava mignon alla crema nello spogliatoio"

Luciano Spalletti ai microfoni di 'Sky Sport' ha raccontato il rapporto con Francesco Totti, ma poi ha avuto anche modo di parlare di David Pizarro, uno dei suoi autentici pupilli, sia a Udine che a .

Si parte con il racconto del primo incontro tra Pizarro e Spalletti. Tutte le frasi del tecnico di Certaldo sono scandite da una grande ironia.

"Pozzo l'aveva portato negli spogliatoi per farmelo conoscere, quando sono arrivato era in un lettino dei massaggi. Era basso, restava 1 metro di spazio nel lettino e dissi a Pozzo 'Ma che giocatore mi hai comprato?' Poi alla prima partitella ha giocato 2000 palloni, sembrava fosse in quella squadra da sempre. Era sempre connesso e si occupava di connettere tutta la squadra".

Poi si passa ad un aneddoto ancora più divertente, riguardante il peso del centrocampista cileno.

"All'inizio dei ritiri c'era il rito dove tutti i giocatori si pesavano sulla bilancia, per ogni chilo in eccesso bisognava pagare una multa. Siccome ogni tanto prendeva qualche chilo, Pizarro tentennava molto prima di salire sulla bilancia, scendeva e si tagliava le unghia o un po' di barba. Poi quando saliva ed era nel giusto peso, la squadra esultava, lui si metteva a cantare... Poi andava nell'armadietto, prendeva un vassoio di mignon di crema e cioccolato, li offriva a tutti e almeno quattro li mangiava davanti a me perché tanto diceva che era in peso-forma".