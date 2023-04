Spalletti punta sul recupero di Osimhen: “Si è rischiato di non averlo per il resto del campionato”

Luciano Spalletti, dopo la sfida vinta contro il Lecce, ha fatto il punto sulle condizioni di Osimhen: “Abbiamo fiducia di recuperarlo”.

Superato l’ostacolo Lecce in campionato, per il Napoli è arrivato il momento di concentrarsi sul prossimo impegno di Champions League e sulla sfida valida per l’andata dei quarti di finale con il Milan.

Contro i rossoneri, con ogni probabilità, non ci sarà Giovanni Simeone a causa di un problema muscolare riportato al Via del Mare ma, come spiegato da Luciano Spalletti, le condizioni di Osimhen stanno progressivamente migliorando.

Il tecnico azzurro, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio finale, ha parlato del possibile recupero del bomber nigeriano.

“Lui vorrebbe giocarle tutte, anche quando è in macchina vorrebbe entrare in campo anche con quella. Ma poi ci sono situazioni da valutare bene. Secondo me i medici hanno tirato fuori la soluzione in maniera corretta perché rischiava veramente di farsi male e di non averlo per il resto del campionato. Ora vedremo se ricominciando a fare un po' di attività di quella vera, con un po' di pressione sui muscoli, perché finora ha fatto solo un po' di corsa in maniera blanda”.

Osimhen è un giocatore fondamentale per lo sviluppo della manovra difensiva del Napoli.

“Se i calciatori non hanno qualità non gli si possono mettere addosso. Lui ha roba in avanzo da tutte le parti, bisogna riuscire a fargliela riconoscere e quando lo farà diventerà un calciatore fortissimo. E’ difficile senza di lui perché ha profondità, fisicità, strappi, gli puoi randellare di tutto addosso e per noi diventa anche più facile pressare per noi quando ha palla o gliela si butta addosso”.

La speranza di recuperarlo per il Milan è concreta.

“Abbiamo fiducia di recuperarlo. Stasera Raspadori ha fatto un buon primo tempo, anche sbagliando, ma ha cucito bene il gioco coi centrocampisti. Potevamo farlo anche meglio perché abbiamo riportato troppi palloni sui due centrali in momenti nei quali non ce n'era bisogno".