Spalletti presenta la gara di Champions coi Rangers: "E' la vigilia di Natale, scartiamo i regali"

Il tecnico partenopeo in conferenza: "Dobbiamo far capire anche agli avversari che tipo di partita abbiamo in mente e imporre la nostra idea di gioco"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà il Napoli opposto ai Rangers. Il match, inizialmente previsto per martedì 13 settembre, è stato posticipato a di ventiquattro ore per motivi di ordine pubblico ovviamente connessi alla morte della Regina Elisabetta II. Il perentorio successo per 4-1 contro il Liverpool ha permesso agli azzurri di iniziare la fase a gironi nel miglior modo possibile e in terra scozzese, il Napoli vuole dare continuità al trend per compiere un ulteriore e deciso passo verso la qualificazione agli ottavi. I Rangers hanno sono reduci da un doppio pesantissimo tonfo: sconfitta 4-0 con il Celtic e altro 4-0 subìto dall'Ajax all'esordio in Champions. "Loro subiscono questa differenza da quando giocano in casa a quando giocano fuori. Questo tipo di stadio e il blasone di questi club diventa una spinta in più per i calciatori. Di fronte al loro pubblico è impossibile non avere reazioni superiori alla media, mi aspetto dunque una reazione superiore alle aspettative di una partita normale". Napoli pronto a non snaturarsi, ma convinto di proporre anche in Scozia i propri principi. "Se vogliamo essere competitivi dobbiamo far capire anche agli avversari che tipo di partita abbiamo in mente e imporre la nostra idea di gioco. Queste gare ci devono rendere felici come se fosse un regalo di Natale. E' la vigilia, scartiamo i regali. Con Osimhen fuori, Raspadori e Simeone si giocano una maglia da titolare. "Raspadori è molto bravo a fare movimento. Ha fatto quello che mi aspettavo, forse domani qui serviranno altre caratteristiche. Con Giovanni si riesce di più ad attaccare la profondità perché è quello che fa di mestiere. Lui è un calciatore forte proprio per questo tipo di entusiasmo, quando ci sono quei calciatori lì è normale che facciamo quel passo in avanti per farli diventare dei campioncini". L'assenza del pubblico napoletano in occasione del match di Ibrox. "Dispiace non avere i nostri tifosi domani, ma sappiamo che saranno davanti alla televisione e al nostro fianco con il cuore. Percepiamo anche a distanza la loro energia e dobbiamo dare tutto per renderli orgogliosi". Scelti da Goal Champions League: calendario e gironi

Juventus-Benfica: tv, streaming, formazioni

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Date, partite e orari: il calendario della Serie A