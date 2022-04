Spalletti perde Ospina: sintomi influenzali, contro la Roma giocherà Meret

Le ultime in casa Napoli non fanno sorridere Luciano Spalletti: poco dopo aver diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma, l'allenatore di Certaldo ha perso un elemento importante.

Contro i giallorossi mancherà David Ospina: il portiere colombiano ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali, come comunicato dalla società sui suoi canali social.

"David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak".

David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 18, 2022

Al suo posto contro la formazione di José Mourinho giocherà Alex Meret, mentre è stato convocato anche Hubert Idasiak.

Meret non gioca titolare in campionato dal 23 gennaio 2022, data del 4-1 casalingo ai danni della Salernitana. In totale ha collezionato in stagione 12 presenze: 4 in Serie A, 7 in Europa League e 1 in Coppa Italia.

La speranza del club azzurro è che Meret sostituisca al meglio il collega, ma anche che Ospina recuperi quanto prima in vista del rush finale.