Spalletti passa la palla al Milan: "Hanno qualche vantaggio in più di noi"

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza alla vigilia di Milan-Napoli: "Siamo entrambe costruite come un gruppo compatto".

Primo in campionato, primo in Champions League. Il Napoli vola in questo primo mese di gare ufficiali, riuscendo a rispondere ai tifosi dubbiosi sulle qualità della nuova squadra azzurra dopo gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly e Ghoulam.

Prima della sosta, che manderà il campionato in pausa fino ad ottobre, il Napoli affronta la gara più importante di questo primo ciclo, ovvero lo scontro diretto con l'altra capolista della Serie A, ovvero il Milan Campione d'Italia. Una sfida che non si può sbagliare.

Spalletti ha parlato così in conferenza:

"Sono due squadre che stanno poco attente agli equilibri per la voglia di vincere le partite, a volte trovi spazi alti ed il Milan li sa subito riaggredire. La formazione? Non posso dirla il giorno prima. Forse i rossoneri, Campioni d'Italia, hanno qualche vantaggio in più rispetto a noi".

Lo scontro diretto non darà precise indicazioni sul proseguo del torneo:

"Sono valutazioni da fare dopo, in base alla prestazione, all'atteggiamento che mostreremo, c'è da andare lì come siamo andati sempre quest'anno. Il Napoli è stato costruito con giocatori tecnici, pensando possa essere un gruppo, un insieme che giochi compatto, con la stessa idea. Un po' come loro, anche in questo ci somigliano e si prende il meglio per le caratteristiche dei nostri calciatori".

Napoli contestato a inizio estate, ora alla fine della stagione, è tutto un altro discorso: