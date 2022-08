Spalletti non sconfessa il turnover: "Faccio i cambi perché ho una rosa forte"

L'allenatore del Napoli commenta l'1-1 del 'Maradona' col Lecce: "Loro si sono chiusi, è mancata qualità nella costruzione".

Altro pareggio, il secondo di fila per il Napoli: dopo lo 0-0 di Firenze, ecco l'1-1 casalingo imposto dal Lecce e da un eurogoal di Lorenzo Colombo, protagonista in tutti i sensi al 'Maradona'.

Di Elmas la rete azzurra, una delle poche note liete per Luciano Spalletti che, intervistato da DAZN, ha provato a spiegare cosa è mancato ai suoi per conquistare l'intera posta.

"Bisogna giocare con più pulizia e qualità nella costruzione del gioco. Abbiamo tirato in porta, anche forzato, poi è diventato difficile con pochi spazi. La partita l'abbiamo fatta, anche se non siamo stati precisi come altre volte".

L'ingresso di Lobotka ha parzialmente cambiato l'inerzia, ma non ha comunque regalato lo spunto giusto per giungere al 2-1.

"Nel primo tempo la palla viaggiava lenta, non riuscivamo ad entrare con qualità perché in costruzione non eravamo rapidi a trovare l'uomo libero. Ho deciso di cambiare per quel motivo".

Il turnover non ha pagato i dividendi, ma Spalletti non si pente di questa scelta che, alla luce dei tanti impegni, è praticamente obbligata.

"Bisogna dare del minutaggio un po' a tutti con queste partite ravvicinate, non si può pensare di giocare sempre con gli stessi. Faccio i cambi perché ho una rosa di livello e li uso tutti, ho tentato di avere più forza offensiva con Raspadori ma poi serve il mediano che corre e gioca. Ci siamo allungati troppe volte perdendo il pallino del gioco, nella ripresa ho tentato di recuperare il gruppo che poi è più squadra in questo momento".

Osimhen ha avuto una grande occasione per passare in vantaggio, non sfruttata: colpo di testa ad anticipare Kvaratskhelia che forse era nella posizione migliore per colpire.

"Con quella palla di Politano o chiudi sul primo o tagli sul secondo palo, poteva far goal Osimhen ma anche Kvaratskhelia. Gli spazi erano pochi per trovare l'incornata vincente".

L'atteggiamento del Lecce, a difesa di un punto prezioso, ha reso tutto più complicato.

"Oggi pensavo fosse la partita corretta per fare qualche cambio. Abbiamo preso quel goal da fuori, siamo stati un po' bloccati dall'atteggiamento difensivo del Lecce che si è chiuso a riccio".