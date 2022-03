Spalletti sulla lotta Scudetto: "4 squadre in lizza, 25% di possibilità per ognuna"

Il successo di Verona ha ridato fiducia ed entusiasmo al Napoli dopo il ko nello scontro diretto col Milan: sensazioni positive da riversare già nella prossima sfida di campionato contro l'Udinese, in programma al 'Maradona' alle 15 di sabato.

Conferenza stampa della vigilia per Luciano Spalletti, che ha posto il punto sull'entusiasmo della tifoseria come benzina mentale per la sua squadra, chiamata a dare il massimo nelle nove 'finali' che la attendono.

"L'entusiasmo lo percepiamo ed è fortissimo, pensiamo alle gare giocate in casa e a come siamo stati accolti, un amore che trasmette ottime sensazioni. Nel prossimo mercato non cercheremo sicuramente altri tifosi perché siamo a posto così (ride, ndr), questi che abbiamo ci bastano e dobbiamo restituire a loro delle soddisfazioni. Abbiamo 9 storie da raccontare al nostro popolo, sia in casa che fuori".

Spalletti non si fida dell'Udinese, costruita con sapienza dal grande ex Pierpaolo Marino.

"Ci sono tante insidie, Marino e Pozzo sanno costruire bene per raggiungere gli obiettivi prefissati. Marino sa creare ordine, i giocatori sono stati scelti per bene. I pericoli possono essere le ripartenze e le palle inattive, 3-4 di loro hanno grande estro. Dovremo avere equilibrio".

Nella lotta per lo Scudetto, secondo Spalletti è presente anche la Juventus di Allegri.

"Ovviamente vale la classifica, chi è davanti ha più percentuale così come chi deve recuperare una partita. Se però ci basiamo sul valore delle quattro squadre, allora dico che ognuna ha il 25% di possibilità di vittoria finale".

Sui diffidati non verranno fatte valutazioni: in campo andranno gli undici migliori.

"Ritenere questa partita meno delicata sarebbe un errore, noi abbiamo il compito di andare a vincerla per approcciare al meglio alla storia successiva".

Indicazioni confortanti da Insigne.

"L'ho visto bene, si è allenato benissimo: lunedì abbiamo fatto una partitella e si è comportato alla grande. I miei problemi con lui sono rivolti soltanto ad una cosa e, cioè, che tra tre mesi non sarà più a mia disposizione".