Spalletti punzecchia: "La mia Roma era davanti all'Inter, adesso è il contrario"

Dopo la vittoria contro l'Empoli, Luciano Spalletti si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Noi siamo in Champions League e la Roma no".

L'ultima giornata di campionato ha regalato un finale al cardiopalma per quanto riguarda la qualificazione alla prossima . L' ha vinto contro l' e si è qualificata, mentre e sono rimaste fuori.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In conferenza stampa, dopo la fine della stagione, Luciano Spalletti ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa facendo un paragone con la Roma.

"Quando tornai alla Roma eravamo a -6 dall'Inter a gennaio e sono riuscito ad arrivare davanti in classifica. La stagione dopo ho dato 25 punti all'Inter. Poi sono venuto qui e la prima stagione ho accorciato il gap con la Roma, adesso al secondo anno noi siamo in Champions League e loro no”.

Luciano Spalletti, giustamente, elogia il proprio lavoro in un anno in qui ha ricevuto parecchie critiche, ma non manca l'occasione nemmeno per tirare qualche frecciatina alla Roma. Il tecnico toscano, infatti, non si è lasciato nel migliore dei modi con la società e la piazza giallorossa.