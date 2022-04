In seguito al successo esterno a Bergamo contro l'Atalanta, Luciano Spalletti tiene alta la barra della concentrazione nei suoi ragazzi.

"Per lottare a questo livello di classifica siamo già usciti da momenti difficili nella stagione. Non possiamo più tirarci indietro. Scelte, intenzioni e testa devono essere orientate alla vittoria della partita".

Il tecnico azzurro, ai microfoni di DAZN, sottolinea la capacità dei suoi ragazzi nel saper reagire ai momenti complicati vissuti nel corso dell'annata.

"Il Napoli ha fatto passi in avanti dal punto di vista della mentalità, del carattere. Alternando momenti creativi, di qualità, all’applicazione di altri momenti. Questo fa sì che diventi una squadra matura, difficile da affrontare".

Infine un pensiero sul finale del campionato, che vede il Napoli in corsa per lo Scudetto in un testa a testa con il Milan

"Lo step definitivo è in fondo, noi non dobbiamo mai abbassare la guardia, è vero che ci siamo stabilizzati come scelte anche durante la partita, pesano ancora molto alcune sconfitte in casa e ce le dobbiamo ricordare. Tutta la squadra è compatta e si vuole aiutare, hanno capito che si giocano la felicità di un popolo intero".