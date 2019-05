Spalletti enigmatico: "Se i giornali scrivono che andrò via avranno i loro Robert Redford motivi"

Parlando delle voci sul suo futuro, Spalletti ha citato l'attore americano e probabilmente 'Tutti gli uomini del presidente'.

Non è mai banale in conferenza, tecnico dell' . Anche alla vigilia della decisiva gara contro il , essenziale per poter tornare in , il tecnico nerazzurro ha fatto parlare di sè, stavolta citandonell'ambito del suo futuro alla guida del team milanese.

Spalletti ha risposto in maniera particolare alle pressanti domande sulla prossima stagione, visto e considerando come da giorni si rincorrano le voci di un imminente arrivo di Antonio Conte al suo posto, indipendentemente dalla qualificazione o meno in Champions League.

Il tecnico dell'Inter ne ha parlato a modo suo:

"Se giornali così importanti da mesi scrivono da mesi che non sarò sulla panchina dell'Inter, avranno i loro Robert Redford motivi...".

Una frase enigmatica, che sui social in molti hanno provato a spiegare subito dopo l'iniziale spiazzamento. Probabile il riferimento al capolavoro di Alan J. Pakula, 'Tutti gli uomini del presidente', pellicola del 1976 in cui Robert Redford interpretava un giornalista.

Nel film, Robert Redford aveva il ruolo di Bob Woodward, giornalista realmente esistente che insieme a Dustin Hoffman/Carl Bernstein riuscì a far venire alla luce il celeberrimo scandalo Watergate, grazie all'inchiesta del Washington Post, giornale per cui i due cronisti lavoravano.

Allora il Washington Post dovette scavare a fondo per poter pubblicare il servizio sul Watergate, cambiando per sempre la storia degli . Spalletti ci ha scherzato su, evidenziando come se il suo addio sia già scritto anche questa volta qualcuno avrà studiato per bene il suo caso.

Non sarà il Watergate, ma potrebbe nuovamente cambiare l'Inter.