Spalletti e il futuro incerto: "Anno sabbatico? Non rispondo..."

Dopo due anni alla guida dell'Inter, Luciano Spalletti ha passato il testimone ed è criptico sul suo futuro: "Anno sabbatico? Non rispondo...".

Dopo la sofferta vittoria contro l' che ha permesso all' di arrivare in , Luciano Spalletti è tornato a respirare in tranquillità. E ora cerca una nuova sfida. Forse.

Il tecnico toscano ha parlato a margine dell'evento 'The Coach Experience' del suo futuro prossimo, ma senza sbilanciarsi. Nemmeno sull'ipotesi anno sabbatico.

"Un anno sabbatico? Non posso rispondere..."

Tra le squadre accostate a Spalletti c'è stata anche la nuova del patron Commisso. Il diiretto interessato ha però smentito e si è detto felice della permanenza del suo collega Montella.

"Non credo la società abbia davvero pensato a me. Sono contento sia rimasto Montella. Quello che è passato nelle ultime giornate della scorsa stagione non è un messaggio vero, non dà merito alla qualità dell'allenatore: è giusto valutarlo per quello che farà la prossima stagione dall'inizio".

Un pensiero va però anche al passato, all'Inter, ora passata tra le mani di Antonio Conte dopo due anni con l'allenatore certaldino.